Pré-candidata a vereadora, Jullyana Galeguinha se destaca nas redes sociais

Com uma trajetória marcada pelo engajamento em diversas áreas sociais, a pré-candidata a vereadora, Jullyana Galeguinha (União Brasil), destaca-se pela defesa de várias causas essenciais para a população aracajuana. A pré-candidata apresentou um conjunto de bandeiras prioritárias em sua pré-campanha, que refletem seu compromisso com a inclusão social, a saúde, o esporte e a defesa dos direitos das mulheres.

Entre suas principais propostas, estão a inclusão de apoio a crianças e mães com autismo, onde ela pretende implementar políticas públicas que garantam suporte adequado e inclusivo para essas famílias. A ampliação de ciclovias e ciclofaixas, com o objetivo de promover a mobilidade urbana sustentável. Apoiar e defender os profissionais da saúde, reconhecendo a importância deles, buscando melhorar as condições de trabalho e valorizar esses trabalhadores. O apoio e incentivo a inclusão nos esportes, com propostas para promover a prática esportiva entre todos os segmentos da população, garantindo acesso e oportunidades igualitárias. E a defesa da mulher que sofre violência doméstica, onde afirmou se comprometer a lutar por políticas de proteção e apoio às mulheres vítimas de violência.

Perguntada sobre os motivos para a filiação ao União Brasil, a pré-candidata destacou a confiança no trabalho desenvolvido por Yandra, figura importante no partido e na política local. “Me filiei ao União Brasil porque confio no trabalho que Yandra vem fazendo e vai fazer pleiteando a prefeitura de Aracaju”, afirmou ela.

A decisão de lançar sua pré-candidatura a vereadora é fundamentada pelo desejo de contribuir diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população aracajuana, especialmente no que diz respeito à saúde pública. “Decidi me lançar pré-candidata a vereadora para ajudar a população”, declarou Jullyana Galeguinha. Com uma trajetória de dedicação às causas sociais e um compromisso sólido com a comunidade, Jullyana Galeguinha se apresenta como uma candidata determinada a promover mudanças significativas e inclusivas em Aracaju.

Ascom- Jullyana Galeguinha (União Brasil)