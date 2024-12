Pré-lançamento da Urbane marca chegada do primeiro bairro parque de Sergipe

Incorporadora reuniu corretores parceiros e apresentou com exclusividade o projeto do empreendimento Águas da Barra

A Urbane Incorporadora realizou, nesta terça-feira, 10, o pré-lançamento do primeiro bairro parque de Sergipe, consolidando um marco no mercado imobiliário do Estado. O evento reuniu corretores de imóveis parceiros e aconteceu no município de Barra dos Coqueiros, na área onde será construído o empreendimento, destacando a grandiosidade do projeto, que alia sustentabilidade, modernidade e um estilo de vida diferenciado.

Localizado a apenas 1,5 km da rótula da Barra dos Coqueiros, o bairro parque terá 589 lotes, áreas comerciais e um parque linear, projetado para oferecer espaços de lazer, esporte e cultura. O empreendimento contará ainda com mais de 400 mil m² de área verde preservada, às margens do rio Pomonga, compondo uma paisagem de rara beleza natural.

A Barra dos Coqueiros, uma das cidades que mais cresce em Sergipe, vive um momento de expansão acelerada com obras como a duplicação da rodovia José Tavares, a nova ponte Aracaju-Barra e investimentos no porto. Nesse contexto, o bairro parque surge como uma oportunidade única, combinando infraestrutura moderna, espaços arborizados e áreas de lazer, projetados para proporcionar qualidade de vida em harmonia com a natureza.

De acordo com Érica Luduvice, diretora da Urbane Incorporadora, o empreendimento foi planejado para ir além de um espaço residencial, criando um ambiente para momentos memoráveis. “Este projeto foi pensado para que as pessoas compartilhem emoções, vivam momentos felizes e desfrutem de um espaço completo e integrado. Queremos que elas encontrem aqui a oportunidade de viver com plenitude e em harmonia com a natureza”, afirmou.

A diretora também destacou a versatilidade do projeto, que atende tanto famílias quanto investidores interessados na valorização do imóvel ou na implantação de negócios na região. Segundo Érica, apresentar os detalhes do bairro parque aos corretores foi fundamental para conectar as equipes ao conceito do empreendimento. “A integração entre corretores e o conceito do projeto é essencial para transmitir aos futuros moradores e empresários a essência do bairro parque: um lugar onde a vida, a modernidade e a sustentabilidade caminham lado a lado”, explicou.

O gerente comercial da Urbane, Alisson Rigueira, reforçou o entusiasmo gerado pelo empreendimento entre corretores e imobiliárias parceiras. Ele destacou que as equipes estão engajadas em mostrar aos clientes os benefícios de morar ou investir no bairro parque. “Este projeto promete uma valorização significativa, além de proporcionar uma qualidade de vida inigualável. Todos estão extremamente motivados para apresentar essa novidade ao mercado”, destacou.

Sobre a Urbane Incorporadora

A Urbane Incorporadora vem transformando o mercado imobiliário de Sergipe com projetos marcados pela excelência em design, sustentabilidade e foco na satisfação dos clientes. Parte do grupo Heca Construtora, a Urbane herda a tradição e a eficiência de uma empresa com décadas de atuação em obras de infraestrutura em diversos estados brasileiros, com destaque para saneamento, obras viárias e óleo e gás.

Texto e foto NV Comunicação