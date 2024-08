Preço médio da refeição fora do lar subiu 17% em Aracaju, com percentual maior do que a região NE

Pesquisa avaliou as cinco regiões brasileiras, 22 Estados, no total de 51 cidades, e é mais abrangente do país

O preço médio da refeição completa fora do domicílio subiu 17% em Aracaju, capital do Sergipe, e é de R$ 46,50, de acordo com a pesquisa anual realizada pela Associação Brasileira das Empresas de Benefícios ao Trabalhador (ABBT).

O preço da região Nordeste na pesquisa é de R$ 49,09 para a refeição completa, com resultado quase 13% maior do que em 2023, percentual menor do que a capital sergipana, revela a pesquisa.

O estudo considera como completa uma refeição composta por: prato principal, bebida não alcoólica, sobremesa e café. O valor, entretanto, está abaixo da média nacional pesquisada, que ficou em R$ 51,61, com alta de 10,8%, segundo o estudo

A pesquisa foi encomendada pela ABBT à empresa Mosaiclab, especializada em inteligência de mercado. Os valores dos preços médios da refeição completa e as respectivas variações por região estão a seguir:

Tabela 01: preço médio da refeição completa por região:

BRASIL R$ 51,61 = + 10,8% SUDESTE R$ 54,54 10,6% NORDESTE R$ 49,09 12,7% SUL R$ 48,91 14,2% NORTE R$ 45,41 7,4% CENTRO-OESTE R$ 45,21 8,3%

Confira na tabela 02 as altas de preço médio da refeição nas principais cidades do Nordeste:

Tabela 02 – Preço médio da refeição completa, nas capitais da região Nordeste

NORDESTE R$ 49,09 13% CIDADE VALOR VARIAÇÃO 23/24 Natal – RN R$ 56,18 8% Recife – PE R$ 55,13 12% Maceió – AL R$ 54,32 11% Salvador – BA R$ 53,37 15% João Pessoa – PB R$ 49,86 17% Aracaju – SE R$ 46,50 17% São Luiz – MA R$ 45,94 13% Fortaleza – CE R$ 42,38 13% Jaboatão – PE R$ 42,31 10% Teresina – PI R$ 36,46 10%

Impacto de 35% sobre os salários – A pesquisa contratada pela ABBT também busca mostrar o impacto do preço da alimentação fora do lar sobre o salário dos trabalhadores do Nordeste. O salário médio da região é estimado em R$ 2.104,00 no primeiro trimestre deste ano.

Desta forma, para se alimentar por 22 dias por mês o trabalhador, apenas com um prato básico de refeição, o trabalhador da região Nordeste gastaria R$ 737,22 ou 35% do seu salário de médio.

Benefício melhora a alimentação – Para a ABBT, o resultado da pesquisa reforça a importância do Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT), na medida em que propicia, e até induz, a compra de uma alimentação saudável e com qualidade nutricional. A pesquisa aponta que o trabalhador usuário do vale-refeição consome 43% mais feijão, arroz, salada e 33% mais carne, quando se compara com aqueles que não possuem esse benefício. Isso demonstra a relevância do PAT como programa social, sendo o mais importante para o trabalhador brasileiro.

Preço médio por categoria – Para calcular o preço médio, a pesquisa considera os preços das quatro categorias mais comuns na alimentação fora de casa do Brasil, sempre de acordo com o prato principal, bebida, sobremesa e café.

Tabela 03 – preço médio da refeição completa, por categoria:

PREÇO MÉDIO DA REFEIÇÃO COMPLETA: R$ 51,61 – alta de 10,8% Comercial Completo Autosserviço Executivo “a la carte” R$ 37,44 R$ 47,87 R$ 55,63 R$ 96,44 9,2% 10,7% 10,1% 19,8%

Ranking das capitais – No total foram pesquisadas 51 cidades, de março a maio de 2024, em 4.502 estabelecimentos, divididos nas cinco regiões, em 22 estados e no Distrito Federal e com 5.640 preços coletados. O estudo considera refeição completa um prato consumido num self-service, acompanhada de bebida não alcóolica, sobremesa e cafezinho.

O preço médio mais alto da refeição completa entre as capitais foi registrado em Florianópolis (SC) que atingiu R$ 62,54, valor 11% acima do ano passado e quase R$ 11,00 maior do que a média nacional. Outros destaques são o Rio de Janeiro (RJ), com R$ 60,46, e São Paulo (SP) que apresenta o preço médio de R$ 59,67.

Metodologia – O estudo foi realizado de março a maio de 2024, em 4.502 estabelecimentos comerciais, divididos nas cinco regiões, em 22 estados e no Distrito Federal. No total foram pesquisadas 51 cidades, com 5640 preços coletados. A pesquisa foi encomendada pela ABBT à empresa Mosaiclab, especializada em pesquisa de mercado.

Sobre o PAT – O Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT) é um programa governamental de caráter social, criado em 1976 pela Lei nº 6.321, sendo considerado um dos mais bem-sucedidos e consolidados do mundo. As empresas que aderem ao PAT conquistam isenção de encargos sociais e dedução fiscal. O objetivo é melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores, o que repercute de maneira positiva na qualidade de vida, na redução de acidentes de trabalho e no aumento da produtividade. Atualmente o PAT beneficia mais de 22 milhões de trabalhadores de aproximadamente 300 mil empresas. Uma rede conveniada de 800 mil estabelecimentos em todo o Brasil atende aos trabalhadores beneficiados.

Por Raquel Aranha

Costa e Silva Comunicação