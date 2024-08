Prédios públicos de Sergipe ganham iluminação verde em alusão à Primeira Infância

O cuidado com as crianças sergipanas, ainda nos primeiros anos de idade, é um dos principais compromissos do Governo do Estado, inclusive com a criação da Política Estadual de Atenção Integrada à Primeira Infância – Ser Criança, em novembro passado. A fim de atrair ainda mais os olhares de toda a população para essa temática, também foi instituída a Semana Estadual de Proteção à Primeira Infância, iniciada na última segunda-feira, 19, e que se estende até esta sexta, 23. O evento está inserido no Agosto Verde, que busca voltar a atenção da sociedade à primeira infância.

Em alusão à campanha, a gestão estadual também mobilizou para a iluminação verde de alguns dos principais prédios públicos da capital sergipana – o Palácio-Museu Olímpio Campos (PMOC), na praça Fausto Cardoso; o Banese; o Museu da Gente Sergipana, na avenida Ivo do Prado; a Secretaria de Estado da Saúde (SES), na avenida Augusto Franco; a sede do Ministério Público de Sergipe (MPSE), no bairro Capucho; e o prédio da Energisa. De acordo com a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), Érica Mitidieri, a iniciativa se configura como uma forma simbólica de colocar a temática da primeira infância em evidência. “A ideia é chamar a atenção da sociedade sobre a importância de estarmos atentos à primeira infância, afinal, estamos na campanha Agosto Verde, alusiva a esta pauta”, reforça a gestora. Ainda segundo a secretária, apesar de o mês de agosto ser especialmente dedicado à primeira infância, o Governo do Estado tem trabalhado em prol dessa população de maneira permanente e constante. “Nós nos empenhamos em garantir o acesso à saúde, à educação e a proteção social das nossas crianças. Por meio da nossa política Ser Criança, realizamos várias ações ao longo desta semana, mas também em todo o restante do ano, de maneira contínua, por meio dos programas que executamos por intermédio da Seasic e das demais pastas da gestão estadual”, finalizou Érica. Ser Criança A Política Estadual ‘Ser Criança’ foi instituída pela Lei 9.313, de 16 de novembro de 2023, e representa um compromisso do governo em assegurar que todas as crianças do estado tenham a oportunidade de atingir seu pleno potencial. Para isso, a política se estrutura em três eixos principais: ‘Gestar e Nascer’, ‘Brincar e Crescer’ e ‘Desenvolver e Aprender’, que englobam ações como o incentivo ao aleitamento materno, a criação de espaços lúdicos nas cidades e a atenção aos vínculos socioafetivos. Com um investimento de quase R$ 400 milhões, o governo estadual pretende construir 75 creches em todo o estado, ampliando o acesso das crianças a um ambiente de aprendizado e socialização desde cedo. Além disso, o programa ‘Ser Criança’ está alinhado com a Rede Nacional da Primeira Infância, e busca fortalecer a cooperação entre os municípios para a implementação eficaz da política.

Foto: Erick O’Hara