Prefeita de Carmópolis projeta turismo religioso em nova dimensão

A prefeita de Carmópolis Esmeralda Cruz reuniu, hoje, em seu gabinete, o Frei carmelita Robson Jose da Silva, pároco da cidade, o ex-prefeito Theotônio Neto, o ex-vereador João Gilberto Gil, a secretária de assistência paroquial Rosa Amélia Vieira Santos, o vice-prefeito Hyago França e outros estudiosos e interessados no assunto para projetar e estabelecer, a partir do Monte Carmelo, uma nova dimensão do turismo religioso no seu município. Segundo a prefeita Esmeralda, “Carmópolis está dando uma nova dimensão ao turismo religioso e cultural, onde o Monte Carmelo – por consciência e interesse da comunidade cristã – ganhará destaque especial e logo passará a ser mais divulgado e devidamente reconhecido como uma grande referência nacional e internacional desse setor”.

A prefeita Esmeralda Cruz entende também que essa nova realidade conceitual e estrutural do Monte Carmelo vai criar uma nova e permanente fonte de recursos – mais empregos, rendas e impostos – para o município, beneficiando o comércio, a indústria, o setor de serviços, transporte, hotelaria, alimentação, comunicação e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida de toda a população de Carmópolis.

Santa Terezinha

A visita das relíquias de Santa Terezinha do Menino Jesus, uma freira carmelita francesa – nascida Marie Françoise Therese Martin – está marcada para o dia 26 deste mês, em Carmópolis.

Este será um evento de grande expressão religiosa e turística.

As relíquias da Santa estão percorrendo vários países e agora chegou também ao Brasil, realizando cerimônias em importantes instituições católicas e cristãs.

Santa Terezinha realizou vários milagres, inclusive salvando crianças.

Por seus atos de fé, a Santa carmelita francesa se tornou venerada e famosa em todo o mundo.

Monte Carmelo

O frei Robson José da Silva vai fazer, no dia 01 de julho, a benção da nova imagem de Nossa Senhora do Carmo – a antiga escultura foi destruída por um vendaval – e considera objetivamente que “o Monte Carmelo precisa ser compreendido por todos nós, não apenas como um belo e majestoso ponto turístico, mas especialmente como um lugar histórico e sagrado, onde as passagens bíblicas, nas pessoas do profeta Elias, da Virgem do Carmo e dos patriarcas carmelitas representam manifestações reais, espirituais e divinas”.

O Frei carmelita sugere também que, além da restauração da imagem de Nossa Senhora do Carmo, o Monte Carmelo possua também representações artísticas dos profetas Elias e Eliseu.

O exemplo de fé de Elias, sua história nas passagens bíblicas, sua fonte de água e sua gruta precisam ser incorporadas ao canário do nosso monte para que haja uma perfeita recriação, em Carmópolis, do cenário original do sagrado monte palestino” – completa Frei Robson.

A prefeita Esmeralda Cruz concorda plenamente com essas ideias e ficou de viabilizar, inclusive com o apoio do governador Fábio Mitidieri, a composição dessa nova dimensão conceitual e estrutural para um dos monumentos mais representativos da cultura, da espiritualidade e da fé judaico-cristã em todo o mundo, o Monte Carmelo.

Fato histórico

Presente ao encontro, o ex-prefeito Theotônio Neto considerou a reunião promovida pela prefeita Esmeralda Cruz com diversos setores da comunidade como um fato histórico:

“Esta é uma agenda de natureza exclusivamente institucional, em defesa do interesse público, da cultura, da religiosidade e da fé cristã. O Monte Carmelo é um patrimônio de todos os segmentos sociais, de todas as pessoas.

Quando o interesse público é colocado, assim, em primeiro lugar, acima de partidos e de outras correntes sociais eventualmente divergentes, pratica-se plenamente o bem comum, o chamado ecumenismo político, social e até religioso que conduz pessoas, cidades, estados e países ao futuro pelo caminho da fraternidade, da civilidade, da democracia, da ética, da honra e da fé.

A união faz a força e a força faz o sucesso. Carmópolis está no caminho certo.

Que Deus abençoe a todos e a todas. Sempre” – concluiu.

Fonte e foto assessoria