Prefeita de Umbaúba visita Fecomércio-Sesc-Senac em Aracaju e discute projetos para o município

Nesta segunda-feira (1º), a prefeita de Umbaúba, Juliana Cardoso (PSD), esteve em Aracaju em visita institucional ao presidente do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac, Marcos Andrade. O encontro buscou alinhar futuras parcerias para levar ao município projetos de capacitação profissional e iniciativas voltadas para o fortalecimento do comércio local.

Durante a reunião, Andrade destacou o papel do Sistema no desenvolvimento econômico do estado. “Nosso compromisso é oferecer apoio aos municípios sergipanos, por meio de cursos de qualificação, projetos culturais e serviços que melhoram a vida da população”, afirmou.

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac atua em diferentes áreas, oferecendo cursos técnicos e profissionalizantes pelo Senac/SE e ações sociais e educativas por meio do Sesc/SE. Mais detalhes sobre esses programas podem ser acessados no portal oficial da Fecomércio-SE

e no site do Senac Sergipe

A prefeita Juliana Cardoso ressaltou que a parceria pode representar um avanço importante para Umbaúba, especialmente no que diz respeito à capacitação da juventude e ao fortalecimento do comércio. “Queremos abrir portas para que nossa população tenha mais oportunidades de formação e empreendedorismo, impulsionando a economia local”, disse.

A visita reforça a importância do diálogo entre instituições representativas do setor produtivo e os gestores municipais, aproximando projetos que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

