Prefeita Emília acompanha participação das escolas municipais no desfile cívico

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, acompanhou, na tarde deste domingo, 7, a participação das escolas municipais no tradicional desfile em comemoração à Independência do Brasil. O evento contou com a participação de 600 alunos de nove escolas da rede municipal de ensino, que levaram para a avenida apresentações culturais, bandas marciais e manifestações artísticas de dança.

Durante a solenidade, a prefeita destacou a importância da data para a preservação da memória histórica do país e enalteceu o empenho das escolas municipais em promover uma celebração marcada pelo civismo, disciplina e envolvimento da comunidade escolar. “É muito importante estarmos aqui prestigiando os alunos da rede municipal de Aracaju. São 600 alunos em nove escolas e isso, com certeza, é uma alegria para as famílias e também para nós. O desfile é um momento de valorização da nossa história e de fortalecimento do vínculo entre a educação e a cidadania, e a Prefeitura tem o papel de apoiar e incentivar cada vez mais esse espírito cívico”, ressaltou Emília.

A secretária municipal da Educação, Edna Amorim, também ressaltou a relevância da participação dos estudantes. “Este é um momento muito especial, que valoriza a democracia e preserva nossos costumes históricos. Hoje temos a participação de nove escolas da rede municipal, com 600 alunos, do 1º ao 9º ano, desfilando na avenida com muito orgulho e dedicação”, afirmou.

Entre os alunos que participaram do desfile, a estudante Ionny Gabrielle, do 8º ano, expressou sua alegria em representar sua escola. “Foi uma sensação muito boa, porque estamos representando uma escola que é muito amada, não só aqui em Aracaju, mas em outros lugares também. Para mim foi muito gratificante estar desfilando pelo JK”, contou.

Outra participante, a aluna Kamylle Victoria, também destacou a emoção de fazer parte da celebração. “Foi sensacional, incrível. Acho que mais pessoas deveriam participar para sentir essa sensação. É divertido, animado, uma experiência única. Já estou há dois anos na banda e adorei mais uma vez estar aqui”, disse.

Foto: Karla Tavares – SECOM PMA