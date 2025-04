Emília Corrêa anuncia realização da Campus Party Weekend em Aracaju

A prefeita Emília Corrêa assinou nesta segunda-feira (28), o termo de intenções para a realização da Campus Party Weekend Aracaju. O evento, um dos maiores festivais de tecnologia e inovação do mundo, será realizado entre os dias 24 e 26 de outubro, no Salles Multieventos, com expectativa de reunir mais de 15 mil participantes. A edição Aracaju promete uma programação intensa de palestras, workshops e experiências imersivas, consolidando a cidade no circuito da inovação.

Participaram da assinatura o secretário Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação, Júlio Filgueira, representando o Governo do Estado; o secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermando Júnior; e o presidente global da Campus Party, Francesco Farruggia.

Durante o evento, a prefeita ressaltou que iniciativas como essa ampliam oportunidades, fortalecem a educação tecnológica e impulsionam a inovação e o empreendedorismo. “Ser instrumento para tudo isso me faz muito bem. Estamos contribuindo para o desenvolvimento econômico e social da cidade, promovendo Aracaju como um polo inovador no cenário nacional e gerando movimentação em setores como turismo, comércio e serviços. Pensamos também nos mais jovens, incentivando a inclusão social por meio da tecnologia. A inovação não tem como retroceder, só avançar. Estamos dando início a essa iniciativa e tenho certeza de que vamos transformar não apenas Aracaju, mas também o nosso estado no campo da educação tecnológica e da inovação. Este é um momento histórico, de grandes oportunidades para muito mais pessoas”, destacou Emília Corrêa.

O presidente global da Campus Party, Francesco Farruggia, destacou que a realização do evento coloca Aracaju no mapa digital do mundo. “Nós estamos de frente a uma revolução digital que já acontece, que já está em curso, e quem não participa dela acaba ficando para trás. Temos que desenvolver o ecossistema aqui e a Campus Party tem essa função de trazer a tecnologia para os jovens, universitários e crianças, para que percebam que o mundo digital pode mudar suas vidas, permitindo que estudem e, ao mesmo tempo, construam um ambiente favorável para que possam permanecer aqui, sem precisar migrar para outros lugares. É muito importante poder contribuir com esse movimento. Estamos muito felizes em participar dessa jornada e parabéns à prefeitura por entender essa linguagem e colocar Aracaju no mapa digital do mundo”, salientou.

Campus Party Weekend

A Campus Party Weekend é uma versão compacta e itinerante da tradicional Campus Party, voltada para cidades que buscam fomentar a cultura digital, o empreendedorismo e a criatividade. Com atividades como batalhas de drones, torneios de eSports, exposições de startups, oficinas e palestras com grandes nomes do setor, o evento promove uma verdadeira imersão no universo da inovação.

O secretário Dilermando Júnior destacou que o evento pretende alcançar pessoas de todas as idades e diversos segmentos. “O evento está programado para acontecer no fim de outubro, em parceria com todo o ecossistema, como sociedade civil, empresas, startups e universidades, e o poder público precisa estar inserido, para motivar e garantir que essa iniciativa aconteça e seja transformadora, não apenas para Aracaju, mas também para todo o estado”, concluiu.

1ª Conexão Semde

A assinatura do termo de intenções aconteceu dentro da programação da 1ª Conexão Semde, iniciativa realizada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde). Segundo o secretário da pasta, Dilermando Júnior, “essa ação tem o propósito de reunir todo o ecossistema de inovação do estado em Aracaju, para fomentar o empreendedorismo, a inovação e a tecnologia, e para que consigamos, juntos, trabalhar em todas as frentes voltadas à educação dos nossos jovens e de todas as pessoas que pensam em inovação, colocando cada vez mais nossa cidade na rota da inovação”, concluiu.

Foto: Karla Tavares/PMA