Prefeita Emília anuncia retirada de circulação dos 15 ônibus elétricos de Aracaju

A prefeita de Aracaju Emília Corrêa publicou em sua página no instagram nesta sexta-feira (1º), a informação de que a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) retirou de circulação os 15 ônibus elétricos, após a decisão do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que pediu a retomada da licitação do transporte coletivo.

Por conta disso, a prefeita disse que “por força da decisão do TCE, qualquer ato administrativo relacionado ao contrato de aquisição dos ônibus está suspenso até nova deliberação. Estamos respeitando essa decisão, mas certos de que todo o processo seguiu critérios legais, técnicos e ambientais claros”, afirmou.

Foto AAN