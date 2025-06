Prefeita Emília assina ordem de serviço para construção de nova USF no bairro Areia Branca

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, assinou nesta sexta-feira, 13, a ordem de serviço para a construção da Unidade de Saúde da Família (USF) João Bezerra, no bairro Areia Branca. A nova unidade contará com estrutura completa para abrigar três equipes de saúde e também será sede de um polo da Academia da Cidade. O investimento total da obra é de R$ 3.439.173,23, com capacidade prevista para atender até 9 mil pacientes. O prazo estimado para a conclusão é de 12 meses.

“Começamos o dia bem cedo com essa entrega tão importante: a ordem de serviço para a construção da USF João Bezerra. A população merece. São apenas cinco meses e meio de gestão e muitas outras entregas estão por vir. O bairro Areia Branca cresceu, mas não teve a estrutura de um bairro plenamente formada. Faltava um posto de saúde, mas agora vai ter. Vamos cuidar da infraestrutura e melhorar o transporte aqui também”, afirmou a prefeita. Ela destacou ainda outras ações recentes da gestão, como a autorização para construção da USF Humberto Mourão, no bairro São Conrado, além das melhorias no Hospital Municipal Fernando Franco, que passou a contar com uma ala pediátrica.

A secretária municipal da Saúde, Débora Leite, ressaltou que a nova unidade será construída em terreno adequado, com estrutura moderna e segura, atendendo à crescente demanda da região. “Estamos iniciando um novo tempo, de atenção e respeito à população. O processo da unidade já vinha da gestão anterior e estava perto de perder validade. Tivemos que correr para complementar os projetos. Por isso, hoje é um dia de muita alegria. A USF será um marco, pois mesmo não sendo uma região altamente populosa, é muito distante dos centros urbanos. Teremos horário estendido, presença de especialistas e faremos dessa unidade uma referência no extremo sul da cidade”, pontuou.

A obra conta com recursos provenientes de emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira. Durante o evento, ele comentou a importância da iniciativa. “É motivo de orgulho ver o resultado do nosso trabalho chegando onde realmente importa: na vida das pessoas. A nova UBS do bairro Areia Branca representa mais dignidade, mais acesso à saúde e mais cuidado com a população. Nosso mandato segue firme no propósito de servir com responsabilidade, transparência e compromisso com quem mais precisa. Essa é a minha política: a que atende a todos, com equilíbrio, sem cair no radicalismo ou nas brigas tolas que circulam nas redes sociais”, afirmou o senador.

Moradores comemoram

A vendedora autônoma Valdirene Santos Costa fez questão de comparecer à cerimônia. “Esse momento é histórico para nós. A chegada da unidade vai melhorar muito o atendimento. Antes, quando precisávamos de ajuda, tínhamos que ir para o bairro Robalo ou para o Augusto Franco. Agora, poderemos ser atendidos aqui, com mais conforto, sem precisar madrugar e enfrentar filas longas”, disse.

Também presente na solenidade, a presidente do Conselho Local de Saúde da USF João Bezerra, Maria Auxiliadora, falou sobre a conquista para a comunidade. “Foram anos de luta até chegar esse momento. Agradeço à Prefeitura de Aracaju pela sensibilidade. A unidade atual está envelhecida e precisamos de um espaço moderno. Essa obra é um verdadeiro presente para a população”, destacou.

A aposentada Rose Andrade comemorou a assinatura da ordem de serviço e reforçou a necessidade de especialidades como pediatria e ginecologia. “Queremos um posto com atendimento digno, com profissionais disponíveis. Hoje, para um simples exame ou consulta, temos que recorrer ao Huse ou ao Hospital Universitário. Esse é um dia muito especial para todos nós porque a gente percebe que as coisas agora vão andar”, concluiu.

