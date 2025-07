Prefeita Emília Corrêa abre I Fórum de Futebol Feminino em Aracaju

Terá início nesta quinta-feira, 24, e seguirá até o próximo domingo, 27, o I Fórum sobre Futebol Feminino de Aracaju. A abertura acontece a partir das 8h, no Hotel Delmar, na Orla da Atalaia, com a presença de palestrantes nacionais e mulheres que colaboram com o crescimento da modalidade na capital. A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa e outras autoridades locais vão debater novas formas de políticas públicas para fomentar o esporte na cidade.

O público-alvo são profissionais e estudantes de educação física, além de pessoas envolvidas e interessadas no futebol feminino. Quase 200 pessoas já estão inscritas no fórum e vão receber certificado de participação ao fim dos quatro dias de evento. Ainda restam poucas vagas e a inscrição pode ser feita de forma presencial na abertura do fórum ou na página oficial da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp) no instagram ou aqui neste link.

Entusiasta do esporte feminino, a primeira prefeita de Aracaju vai abrir oficialmente o evento nesta quinta-feira. “Será um momento histórico para a modalidade em nossa cidade. Vamos apresentar as nossas ações em prol do futebol feminino na capital, inclusive faremos o lançamento oficial de uma parceria com a UFS que vai beneficiar 150 crianças e adolescentes do bairro Porto D’antas. Uma iniciativa histórica para nossa Aracaju”, explicou.

A abertura da programação terá uma das pioneiras da Seleção Brasileira nas Olimpíadas, Mariléia dos Santos, conhecida como Michael Jackson. Em seguida, haverá uma palestra com a primeira treinadora campeã da Libertadores da América Feminina, Lindsay Camila. Ela treinou a Ferroviária, Atlético-MG, Bahia, clubes internacionais e foi auxiliar na seleção brasileira sub-17.

Confira programação completa

24/07 – 8h abertura do evento

24/07 – 10h30 – Mariléia dos Santos, a lendária “Michael Jackson” da seleção brasileira, hoje diretora no Ministério do Esporte, fala sobre políticas públicas para o futebol feminino no Brasil;

24/07 – 14h – Lindsay Camila Teles, com experiência internacional debate o cenário global da modalidade;

25/07 – 8h – Pesquisadoras de destaque como Vanessa Menezes (UEM-PR) e Júlia Barreira (UNICAMP) apresentaram estudos de caso sobre os desafios enfrentados pelas atletas em diversas regiões do país;

25/07 – 14 – A técnica da equipe feminina do Confiança, Eliatriz Almeida, a diretora de Competições da Federação Sergipana de Fut7, Carla Andrea e a pesquisadora da UFS, Camile Vitória debatem o tema: “Realidades e Possibilidades”, onde compartilharão experiências e propostas concretas para o fortalecimento da modalidade em Aracaju.

A programação contínua no sábado, 26, com uma vivência prática no campo de futebol da UFS, onde atletas, convidadas e participantes trocarão experiências em uma manhã de integração, treino e celebração do esporte feminino.

No domingo, 27, haverá uma visita técnica ao estádio Adolfo Rollemberg e aos campos de futebol do Porto D’Antas e do Parque da Sementeira. Nestes dois dias, a técnica Lindsay Camila supervisionará as atividades.

A 1ª edição do fórum é uma realização Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Juventude e do Esporte (Sejesp), em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), fortalecendo o compromisso conjunto com o desenvolvimento do esporte, da pesquisa e da inclusão.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA