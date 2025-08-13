Prefeita Emília Corrêa abre oficialmente o XVIII Fórum Nacional do Forró de Aracaju

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa realizou nesta terça-feira, 12, no Museu da Gente Sergipana, a abertura oficial do XVIII Fórum Nacional do Forró de Aracaju. Presente na memória coletiva, o evento já se consolidou como referência nacional na preservação, valorização e difusão dessa expressão cultural reconhecida como patrimônio imaterial do Brasil.

O evento começou por volta das 15h, com uma homenagem acompanhada pelo Trio Pé-de-Serra à estanciana Raimunda Andrelina, autora da música Chap Chap, e ao aracajuano Manuca Almeida (em memória), autor de Esperando na Janela.

À noite, a solenidade foi oficialmente aberta pela prefeita Emília Corrêa e marcada por homenagens. “Não estamos falando apenas de ritmos dentro de um gênero musical”, pontou. “O forró é a nossa cultura, a nossa dança, as nossas histórias, e a gente vai estar no meio de pesquisadores e artistas para homenageá-los”, disse.

Emília Corrêa comentou, ainda, a criação da Secretaria da Cultura de Aracaju e elogiou as ações de Paulo Corrêa à frente da pasta. “Ele é um profundo conhecedor da matéria, porque ele respira isso e nos ensina muito a respeito. A secretaria da cultura é extremamente importante para que a nossa cultura se mantenha viva, para que a gente conheça mais e mais os talentos e a história que a gente tem. Então, eu fico muito feliz de ter sido instrumento de uma estrada que valoriza o artista da terra e valoriza o nosso Nordeste”.

A mesa iniciou com a entrega das placas de homenagens da prefeita aos “Magistrados do Forró”. Personalidades do Poder Judiciário, Sérgio Lucas, juiz de Direito do Estado de Sergipe, e Onaldo Rocha de Queiroga, desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba (TJPB) levaram ao centro do debate algumas histórias e reflexões sobre a relação entre a justiça e a cultura popular.

“Eu acompanho o Fórum Nacional de Forró há muito tempo. Já fui para vários e passava pela minha cabeça dizer ‘poxa, bem que eu gostaria de um dia estar lá na frente’. Eis que fui convidado”, contou o juiz Sérgio Lucas. “O Fórum é importante não por resgatar, e sim por realçar o forró como nossa identidade cultural na área musical, e eu acho que isso é legítimo por excelência por ser no País do Forró”, completou.

Criado em 2001 pelo atual secretário da Secult Aju, Paulo Corrêa, o Fórum do Forró começou a ter visibilidade com o passar dos anos e se consolidou como um espaço de preservação e valorização cultural. “O Fórum está chegando à maioridade, à sua 18ª edição, e a proposta sempre foi divulgar a obra dos grandes compositores e intérpretes da música nordestina. A gente fez homenagem, desde a primeira edição, aos artistas que compõem a história do forró. O forró é símbolo da identidade cultural do povo nordestino. Temos que nos orgulhar do forró”, ressaltou o secretário da Cultura, que também integrou a Comissão Nacional de Registro do Forró como um patrimônio imaterial do Brasil.

Para o desembargador Onaldo Rocha, “são eventos como esses que possibilitam trazer pessoas de outros estados do Nordeste e até mesmo de outras regiões do país para poder comungar e trabalhar um tema de grande luz para a nossa cultura”. Onaldo Rocha destacou a importância de mostrar que por trás de profissionais do judiciário também tem seres humanos. “Somos seres humanos que têm sensibilidade, que tem uma visão e que tem uma paixão trazida justamente, embrionariamente, por ser também nordestino e sertanejo”, disse sobre a categoria, que na última segunda-feira, 11, comemorou o Dia do Magistrado.

“Légua Tirana”: pré-lançamento de filme marcará o encerramento do Fórum

Na quarta-feira, 13, o segundo e último dia de programação será no Cinema do Centro Cultural Walmir Almeida e contará com o pré-lançamento do filme “Légua Tirana”, uma cinebiografia de Luiz Gonzaga, o Rei do Baião.

A primeira sessão, às 15h30, será destinada a artistas e convidados da área cultural. Às 19h, será realizada uma sessão especial para autoridades e representantes do poder público.

Após a exibição do filme, o público será presenteado com um pocket show dos músicos e atores do filme, Chambinho do Acordeon e Kayro Oliveira, e a presença da atriz Cláudia Ohana.

Durante todo o mês de agosto, os artistas passarão por diversas cidades para promover o filme. Ao lado de Salvador (BA) e Recife (PE), Aracaju é uma das três capitais nordestinas escolhidas para o lançamento.

Presenças

Também estiveram presentes na solenidade de abertura: o deputado estadual Georgeo Passos, o secretário-chefe da Controladoria-Geral do Município, Paulo Márcio Cruz, o presidente da Associação dos Magistrados de Sergipe (Amase) Pablo Moreno, a presidente da Fundat Melissa Rollemberg, o secretário da Seplog, Thyago Silva, o secretário de Governo, Itamar Bezerra, o coordenador do Fórum de Forró Raiz de Campina Grande Alfranque Amaral, o secretário especial da Cultura do Estado de Sergipe, Valadares Filho, e os artistas Del Feliz, Lucas Campelo, Glaubert Santos, Katarina Camilo, Joseane de Josa, Sergival, Caçula do Forró, Evanilson Vieira e Cida Masc.

Foto: Ronald Almeida/Secom PMA