PREFEITA EMÍLIA CORRÊA ACOMPANHA MAIS UMA NOITE DO FORRÓ CAJU E INCENTIVA VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA

O Forró Caju tem se consolidado como um espaço de celebração, mas também de cuidado e conscientização.

Nesta sexta-feira (27), durante a décima noite de shows na Praça dos Mercados, a prefeita Emília Corrêa acompanhou de perto a programação e reforçou a importância da vacinação contra a influenza, que foi realizada no posto de atendimento montado dentro do evento. A aplicação das doses teve início no dia 25 e foi encerrada nesta sexta.

“A gente se diverte, mas também cuida das pessoas, e isso é fundamental. Temos aqui uma estrutura semelhante a um hospital de campanha durante todos os dias, pronta para qualquer emergência. E hoje contamos com a presença do Zé Gotinha para incentivar a vacinação. Todas as vacinas estavam disponíveis”, ressaltou a prefeita.

Emília Corrêa também avaliou positivamente o andamento da festa, destacando a organização e o clima de tranquilidade. “É um evento marcado pelo respeito e pela segurança. A Patrulha Maria da Penha está presente todos os dias, e é sempre importante reforçar: não é não. O SOS Maria da Penha também tem atuado constantemente para garantir que as mulheres possam curtir a festa com tranquilidade. É dessa forma que fazemos do Forró Caju uma festa para todos e todas”, completou a prefeita.

Programação

A programação da décima noite do Forró Caju levou uma multidão à Praça dos Mercados com uma maratona de shows nos dois palcos do evento. No palco principal, o Luiz Gonzaga, as apresentações ficaram por conta de Mestrinho, Matheus e Kauan, Mari Fernandez, Marcynho Sensação e Bruno Góis. Já no Palco Gerson Filho, a animação foi garantida por Adriano Forró Topado, Bruna Ribeiro, Nino Karvan, Forró 10 e Alana Show, em uma noite que também valorizou os ritmos tradicionais.

O secretário municipal da Cultura, Paulo Corrêa, destacou a importância do Palco Gerson Filho na preservação das raízes nordestinas. “É aqui que a gente encontra as bases da cultura junina, com ritmos que foram lançados por Luiz Gonzaga e seguem vivos: o forró, o xote, o baião, o xaxado, a marchinha, o arrasta pé, a toada, o coco. Todos esses elementos compõem os ritmos do ciclo junino e estão presentes neste palco”, concluiu.

Foto: Felipe Bass