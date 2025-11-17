Prefeita Emília Corrêa acompanha nova etapa de retirada de fiação irregular no Centro de Aracaju

Nesta segunda-feira, 17, iniciou-se uma nova etapa das ações de regularização e retirada de cabos de telefonia e internet no bairro Centro, em Aracaju.

A iniciativa, que visa reduzir riscos de acidentes e proteger consumidores, ocorre diante da grande quantidade de fiação clandestina acumulada ao longos dos anos no local, e é realizada pela Energisa, com apoio da Prefeitura de Aracaju, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), e Guarda Municipal de Aracaju (GMA), e do Ministério Público Estadual (MPE).

A prefeita Emília Corrêa acompanhou as ações na manhã de hoje e reforçou que a operação integra o planejamento estratégico da gestão, para modernização e revitalização do Centro de Aracaju.

“Essa iniciativa faz parte do nosso compromisso de revitalizar o Centro. Já realizamos serviços de drenagem que reduziram alagamentos no período de chuvas, organizamos os ambulantes para melhorar o trânsito e reestruturamos a feira do Centro. A retirada dessa fiação é fundamental para garantir segurança e reduzir a poluição visual. E o trabalho vai continuar por toda a cidade”, afirmou Emília.

A ação vem sendo executada de forma contínua e já contabiliza mais de 16 toneladas de fios retirados, chegando agora à sua terceira fase. A operação também foi acompanhada pela promotora de Justiça, Euza Missano, da Promotoria de Defesa do Consumidor, responsável pelo inquérito civil sobre o tema. Segundo ela, a iniciativa representa um avanço importante. “É fundamental esse esforço conjunto dos vários órgãos de fiscalização e segurança. Era uma demanda muito solicitada por comerciantes e frequentadores. A ação incentiva que as empresas se regularizem, procurem a Energisa para formalizar seus contratos e atuem dentro da legalidade. Isso é importante não só pela questão visual, mas principalmente pela segurança dos usuários”, destacou.

A Energisa é responsável pelo mapeamento e pela retirada dos fios irregulares. O gerente de construção e manutenção da empresa, Thyago Tanouss, explicou que a operação é planejada para garantir mais segurança. “O objetivo é regularizar o excesso de fiação clandestina e desordenada. Já atuamos na Coroa do Meio, na Avenida Tancredo Neves e agora chegamos à terceira etapa, no Centro, que é uma área complexa pela quantidade de cabos e pelo fluxo intenso de pedestres e veículos. O trabalho é realizado em parceria com a Prefeitura e o Ministério Público para organizar essa situação”, afirmou.

O presidente da Emurb, Sérgio Guimarães, destacou que a Prefeitura segue dando total apoio à ação de retirada dos cabeamentos irregulares no Centro da cidade. Segundo ele, além de cobrar à Energisa a remoção dos fios, a Emurb também vai disponibilizar equipes de campo para acelerar a execução do serviço. “Esse reforço operacional está previsto dentro de um processo que continua em andamento por meio de licitação”, explica o gestor.

O secretário da Seplog, Thyago Silva, por sua vez, destacou o impacto positivo da iniciativa. “Essa era uma ação já desejada pela prefeita Emília e que agora se torna realidade. A retirada dos cabos inutilizados representa mais um passo importante na transformação da nossa capital, tornando o Centro mais sustentável, organizado e agradável”, afirmou.

Já o secretário de Turismo, Fábio Andrade, reforçou a importância da operação para a valorização do patrimônio histórico da cidade. “Esse trabalho faz parte do planejamento da prefeita Emília para retirar o excesso de fios, principalmente no Centro. É uma ação integrada que fortalece essa nova Aracaju, que valoriza sua história e seu patrimônio”, concluiu.

