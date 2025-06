PREFEITA EMÍLIA CORRÊA ACOMPANHA SEXTA NOITE DE FORRÓ CAJU 2025 NOS MERCADOS E COMEMORA TRADIÇÃO DO EVENTO

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, participou nesta segunda-feira (23), da sexta noite do Forró Caju, realizada na Praça Hilton Lopes, entre os Mercados Centrais.

A prefeita destacou a relevância do evento para a economia e para a preservação da cultura local, especialmente por oferecer uma programação ampla e diversificada.

Emília ressaltou como a festa tem contribuído para elevar a autoestima e gerar renda para quem trabalha no local. “São dias em que vemos as pessoas mais felizes e a economia vibrando. Conversei com trabalhadores e todos estão muito satisfeitos. O Forró Caju, descentralizado e para todos os gostos musicais, representa uma tradição viva e fortalecida, com cuidado e zelo para receber todos”, disse.

A prefeita também aproveitou para pedir mais respeito e cuidado durante as celebrações juninas, especialmente no que diz respeito ao uso de fogos de artifício. “Vamos aproveitar para celebrar com comida, música e dança, mas sem estampidos. Os fogos prejudicam autistas, idosos e animais. Os bichinhos ficam desesperados, e nós temos que colaborar para mudar essa realidade e tornar a festa mais inclusiva para todos”, alertou.

Emília concluiu destacando que não se trata de prejudicar quem trabalha com fogos, mas sim de transformar a tradição para respeitar todas as pessoas e suas particularidades. “É possível continuar a vender e aproveitar fogos sem estampidos, tão bonitos e tão especiais, sem prejudicar quem mais precisa de cuidado e amor nesta época tão importante para todos nós”.

Forró Caju

A noite de shows na Praça dos Mercados atraiu milhares de pessoas para acompanhar as atrações no Palco Luiz Gonzaga, que contou com nomes como João Gomes, Taty Girl, Luanzinho Moraes, Danielzinho Jr. e Larissa Costa. Já no Palco Gerson Filho, o público aproveitou as apresentações de Roger Kbelera, Cassiano do Forró, Joba Alves, Aurelino “O Bom do Forró” e Rojão Diferente. O Forró Caju segue animando a Praça dos Mercados até o dia 29 de junho.

Foto: Felipe Bass/PMA