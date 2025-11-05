Prefeita Emília Corrêa anuncia a primeira atração do Réveillon de Aracaju

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, anunciou na manhã desta quarta-feira, 5, que a banda Calcinha Preta está confirmada para o Réveillon da capital. O grupo é um dos maiores nomes da música sergipana e é a primeira atração anunciada pela prefeita. A banda abrirá a programação festiva que marcará a chegada de 2026 em Aracaju.

O anúncio foi feito através de uma postagem divulgada nas redes sociais da gestora em que ela lê um jornal que tem uma manchete escrita: “Prefeita Emília declara: Eu faço tudo por vocês!”; trecho que faz parte da composição Manchete dos Jornais, grande sucesso da banda Calcinha Preta.

A prefeita Emília Corrêa comentou que a escolha levou em consideração que a atração foi muito pedida pela população. “Calcinha Preta é uma atração que traz a identidade de Aracaju nas veias, pois nasceu aqui. Nada mais justo que eles fizessem parte do no nosso Réveillon. Além disso, a população estava sempre pedindo nas minhas redes sociais, nos eventos e isso também contou para a escolha”, contou a prefeita.

O Réveillon acontece tradicionalmente na Orla de Atalaia, um dos principais cartões-postais de Aracaju, e promete reunir milhares de pessoas em uma grande festa de virada, marcada pela alegria, segurança e valorização da cultura local.

Toda a programação do evento será composta exclusivamente por artistas de Sergipe. A gestão municipal deve divulgar, em breve, as demais atrações que completarão a noite de réveillon.

Foto Ronald Almeida