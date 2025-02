PREFEITA EMILIA CORRÊA ANUNCIA A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE ARACAJU; AGENDA INCLUI 75 ATRAÇÕES

A prefeita Emília Corrêa (PL) anunciou, nesta quarta-feira (19), a programação oficial do aniversário de 170 anos Aracaju. As celebrações começam no dia 8 de março, na Praça Fausto Cardoso e encerram no dia 30, na Praça Olímpio Campos.

O evento terá uma agenda diversificada que inclui 75 atrações, entre shows de artistas nacionais e sergipanos, além de atividades culturais, esportivas e recreativas.

A programação contará com exposições, feiras de artesanato, competições esportivas e ações que valorizam a história e a cultura aracajuana, proporcionando lazer e entretenimento para toda a população.

Veja, abaixo, a programação completa:

FESTIVAL ARACAJU 170 ANOS

Uma celebração da cultura, esporte, gastronomia e história da cidade!

CIRCUITO SHOW 170 ANOS

08/03/2025 – SÁBADO

Praça Fausto Cardoso

– Joésia Ramos (SE)

– Maysa Reis (SE)

– Aline Rosa (BA)

09/03/2025 – DOMINGO | Orlinha Bairro Industrial

– Nação Hip-Hop (SE)

– Arauto (SE)

– Negra Li (SP)

14/03/2025 – SEXTA | Orla de Atalaia

– The Baggios (SE)

– Digão Raimundos com participação Rock 7Nove (DF/SE)

– Àttooxá (BA)

– Titãs (SP)

15/03/2025 – SÁBADO | Orla de Atalaia

– Juninho Alê (SE)

– Cleyton Queiroz (SP) – Fernanda Brum (RJ)

16/03/2025 – DOMINGO | Orla de Atalaia

– Samba Arnesto (SE)

– Nona (SE)

– Raça Negra (SP)

– Joelma (PA)

17/03/2025 – SEGUNDA | Praça Fausto Cardoso

– Orquestra Sanfônica de Sergipe (SE)

– Zéq Oliver (SE)

– Mestrinho & Mariana Aydar (SE/SP)

– Fortuna

21/03/2025 – SEXTA | Colina Santo Antônio

– Show “A Cura” -Tributo a Igor Rodsi (SE)

– Rivando Goes (SE)

– Lula Ribeiro (SE)

23/03/2025 – DOMINGO | Orla Pôr do Sol

Tatua Mensageiro do Forró (SE)

Luiz Fontinele (SE)

Bia Villa Chan (PE)



30/03/2025 – DOMINGO | Parque Sementeira

– Mike Oliveira

– Flávio Vitor Junior

CIRCUITO CULTURA URBANA

Local: Orlinha do Bairro Industrial

Data: 09/03/2025

Horário: 16h

Atrações: Nação Hip Hop, Arauto, Negra Li

CIRCUITO AFRO

Data: 28/03/2025 (Sexta-feira)

Local: Praça de Eventos – Orla de Atalaia

Atrações:

Descidão Quilombola (SE)

Mestre Saci (SE)

Lia de Itamaracá (PE)

CIRCUITO ESCOLAR

Festival de Artes nas Escolas

Período: 17/02 a 21/03

Local: Escolas da rede municipal

CIRCUITO ESPORTIVO

08/03/2025 – Sábado

Corrida para Mulheres | 06h – 08h | Calçadão da 13 de

Julho

Futsal Feminino | 13h – 16h | Estação Cidadania, Bugio

Lutas (Capoeira, Muay Thai, Karatê, Taekwondo, Jiu-

jitsu) | 13h – 16h | Praça Fausto Cardoso

Flag Football Feminino | 15h – 18h | Campo da Orla –

Bairro Porto Dantas

Vôlei | 18h – 22h | Praça José Andrade Gois – Bairro 18

do Forte



09/03/2025 – Domingo

Futebol de Campo – Sub 11 (Masc. e Fem.) | 07h – 12h |

Porto Dantas

Atletismo (Provas de Pista e Campo) | 07h – 10h |

Estação Cidadania

Apresentação de Lutas | 09h – 12h | Estação Cidadania

Corrida de Barco | 10h – 14h | Orla Pôr do Sol / Bairro

Industrial

Futvôlei Misto | 13h – 17h | Bairros Soledade e

Mosqueiro

Basquete 3×3 Misto | 13h – 15h | Estação Cidadania

(Ginásio)

Fut 7 Masculino e Feminino | 14h – 18h | Bairro Industrial

/ Estação Cidadania

Jiu-jitsu | 15h – 18h | Centro Cultural do Bairro São

Carlos, Olaria

Skate | 15h – 19h | Parque dos Cajueiros / Bairro 17 de

Março

Handebol Misto | 17h – 20h | Estação Cidadania

(Ginásio)

Dominó | 16h – 19h | Praça José Andrade Gois – Bairro 18

do Forte

X1 Masculino e Feminino | 18h – 21h | Estação Cidadania

Corrida Cidade de Aracaju

São Cristóvão

29/03/2025

Passeio Ciclístico

Colina do Santo Antônio

09/03/2025

CIRCUITO GASTRONÔMICO

Prato Especial: 170 anos de Aracaju

32 restaurantes participantes

Data: A confirmar

Parceria: ABRASEL

CIRCUITO EXPOSIÇÃO

16/03/2025 – Encontro de Carros Antigos

Orla de Atalaia | A partir das 14h

Exposição Numismática e Multicolecionismo

Centro Cultural de Aracaju | Março a Maio/2025

CIRCUITO ARTES VISUAIS

Live Painting – Homenagem aos 170 anos de

Aracaju

17/03/2025 | Praça Fausto Cardoso | A partir

das 14h

CIRCUITO TURÍSTICO

22/03/2025 – Farol de Histórias

Rótula do Farol | 15h – 22h

Descubra Aracaju – Turismo pedagógico

Dias: 11,13,19,20,25 e 27 de Março

Horário: 8h30 – 11h30

Projeto Praia Acessível

Praia do Havaizinho, Orla de Atalaia

Dias: 14, 21 e 28 de Março | 8h – 12h

CIRCUITO BIBLIOTECA IVONE DE MENEZES VIEIRA

12/03 – Concurso Literário “Aracaju e seus

Encantos”

19/03 – Sarau Poético: “Viva Aracaju”

21/03 – Hora do Conto: “Mudança da Capital”

CERIMONIAL

17/03/2025 (Aniversário de 170 anos)

Missa em Ação de Graças – Paróquia Santo

Antônio

Deslocamento do Fogo Simbólico – Colina do

Santo Antônio até Praça do Mini Golf

Solenidade de Aposição de Flores – Monumento

a Inácio Joaquim Barbosa

Programação Aniversário de Aracaju

Dia 27/03/2025

Dia Mundial do Teatro

Praça General Valadão

– 17h Espetáculo “Mamulengo do Cheiroso – A Grande Cobra”

– 18h “Grupo “Umbuaça – A Peleja de Leandro na Trilha do Cordel”