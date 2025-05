Prefeita Emília anuncia a programação do Forró Caju 2025; Entre as atrações Wesley Safadão, Mestrinho, Limão Com Mel, Matheus e Kauan

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, anunciou nesta terça-feira, 6, a programação oficial do Forró Caju 2025. Entre as atrações confirmadas estão: Wesley Safadão, Mestrinho, Limão Com Mel, Matheus e Kauan, Simone Mendes, Natanzinho Lima, entre outros nomes de projeção local e nacional. Na ocasião, também foi anunciado a ampliação dos festejos juninos nos bairros da capital.

“Estamos buscando, com responsabilidade e compromisso, realizar mais uma edição memorável do Forró Caju. Uma festa que é do povo, que carrega a alma nordestina e que, mais uma vez, vai mostrar que o melhor São João mundo é aqui. O evento será descentralizado, com o objetivo de levar a festa para perto das comunidades, fortalecer o comércio local e movimentar a economia. A ideia é garantir que todos possam vivenciar o clima de São João, seja no centro ou nos bairros. Mais de 60% das atrações serão compostas por talentos de Aracaju. É a nossa música, feita por artistas da cidade, brilhando nos palcos. Isso representa uma verdadeira valorização cultural, além de criar oportunidades para os músicos locais e um reconhecimento merecido”, comemorou a prefeita Emília Corrêa.

O Forró Caju 2025 terá quase 30 dias de celebração. A programação principal ocorre de 18 a 29 de junho, com os tradicionais shows na Praça Hilton Lopes, localizada entre os mercados, no Centro de Aracaju.

A abertura da temporada acontece de 30 de maio a 1º de junho, com o Circuito Cultura Nordestina, que contará com apresentações na Praça Fausto Cardoso, passando pelo Palco Rogério. Nos dias 4 e 5 de junho, será a vez do conjunto Augusto Franco receber a festa, com atrações no Palco Clemilda. Já no bairro Bugio, a programação acontece de 6 a 8 de junho, com shows no Palco Josa. A festa se fortalece ainda mais com o Circuito de Bairros. Aos finais de semana, entre os dias 14 e 29 de junho, os bairros 17 de Março, América e Lamarão receberão atrações que integram a agenda junina da capital.

Outra novidade deste ano é o Circuito Cidade Junina, que será realizado por meio de parceria entre a Prefeitura de Aracaju e o Sistema Fecomércio/Sesc, com o apoio do Ministério do Turismo. De 9 a 29 de junho, o circuito contará com apresentações de bandas sergipanas, concurso de quadrilhas juninas, culinária típica e uma cidade cenográfica montada especialmente para o evento. Além disso, o São João de Aracaju contará com o Fórum do Forró 2025, espaço de diálogo e reflexão sobre a música nordestina, que vai reunir pesquisadores, músicos, compositores e amantes do gênero para fortalecer esse patrimônio cultural.

PROGRAMAÇÃO SÃO JOÃO 2025

30/05 – Palco Rogério – Praça Fausto Cardoso

Orquestra Sanfônica

Sena

Falamansa

Xote Baião

Irah Caldeira

31/05 – Palco Rogério – Praça Fausto Cardoso

Luiz Paulo

Walter Nogueira

Nando Cordel

Fulô de Mandacaru

Douglas Gavião

01/06 – Palco Rogério – Praça Fausto Cardoso

Sérgio Lucas

Assisão

Adelmário Coelho

Alcymar Monteiro

Joésia Ramos

04/06 – Palco Clemilda – Augusto Franco

Mimi do Acordeon

Luizinho Calixto

Elba Ramalho

Alceu Valença

Casaca de Couro

05/06 – Palco Clemilda – Augusto Franco

Pedro Lua

Waldonys

Flávio José

Dorgival Dantas

Fábio de Estância

06/06 – Palco Josa – Bugio

Lucas Campelo

Virginia Fontes

Targino Gondim

Santana O Cantador

Luiz Fontineli

07/06 – Palco Josa – Bugio

Joseane dJosa

João da Passarada

Anastácia

Lara Amélia

Tatua O Mensageiro do Forró

08/06 – Palco Josa – Bugio

Thais Nogueira

Trio Nordestino

Geraldo Azevedo

Jorge de Altinho

Jorge Ducci

18/06 – Praça Hilton Lopes – Mercados

Natanzinho Lima

Desejo de Menina

Magníficos

Vitor Fernandes

Luiz Ferraz

19/06 – Praça Hilton Lopes – Mercados

Naldo José

Cícero Oliveira

Cassiane

Tony Allisson

20/06 – Praça Hilton Lopes – Mercados

Solange Almeida

Zé Neto e Cristiano

Fogo na Saia

Maysa Reis

Fernandinha

21/06 – Praça Hilton Lopes – Mercados

Painel de Controle

Diego Victor Hugo

Alma Gêmea

Gil Mendes

Farra de Barão

Erivaldo de Carira

22/06 – Praça Hilton Lopes – Mercados

Barões da Pisadinha

Manu Bahtidão

Ygor Ranieri

Guilherme Dantas

Luciene Melo

Antônio Carlos do Aracaju

23/06 – Praça Hilton Lopes – Mercados

João Gomes

Taty Girl

Danielzinho Jr.

Luanzinho Moraes

Larissa Costa

24/06 – Praça Hilton Lopes – Mercados

Zé Vaqueiro

Manim Vaqueiro

Hugo e Guilherme

Thiago Freitas

Forró Brasil

25/06 – Praça Hilton Lopes – Mercados

Simone Mendes

Devinho Novaes

Mikael Santos

Mariana Fagundes

Baú das Antigas

26/06 – Praça Hilton Lopes – Mercados

Priscila Senna

Mastruz Com Leite

Somos Loucos

Unha Pintada

Ávine Vinny

27/06 – Praça Hilton Lopes – Mercados

Mestrinho

Matheus e Kauan

Marcynho Sensação

Mari Fernandez

Bruno Góis

28/06 – Praça Hilton Lopes – Mercados

Wesley Safadão

Tarcisio Do Acordeon

Limão Com Mel

Leonne O Nobre

Eric Land

Lourinho do Acordeon

29/06 – Praça Hilton Lopes – Mercados

Calcinha Preta

Henry Freitas

Samyra Show

Heitor Costa

Sergival

Mulheres Perdidas

CIRCUITO DE BAIRROS

Bairro 17 de Março

Dias 14/06 e 15/06

– 4 bandas Sergipanas – (Chamamento via edital)

Bairro América

Dias 21/06 e 22/06

– 4 bandas Sergipanas – (Chamamento via edital)

Bairro Lamarão

Dias 28/06 e 29/06

– 04 bandas Sergipanas – (Chamamento via edital)

CIRCUITO CIDADE JUNINA

Dia 09/06 a 29/06 – Prefeitura + Fecomércio + Sesc

– Bandas Sergipanas – (Chamamento via edital)

– Concurso de Quadrilhas Juninas

– Culinária Junina

– Cidade Cenográfica

– Atividades Juninas

Fórum do Forró 2025

Dia 13/06 e 14/06

– Homenageado e convidados

– Filme Luís Gonzaga

– Pocket Show

Foto: Karla Tavares/PMA