Prefeita Emília Corrêa anuncia data da 40ª Corrida Cidade de Aracaju

A prefeita Emília Corrêa anunciou nesta quinta-feira, 9, que a realização da 40ª Corrida Cidade de Aracaju, evento que marcará o encerramento das comemorações dos 170 anos de emancipação política da capital, será no fim do mês de março. A prefeita fez o anúncio ao lado dos secretários da Juventude e do Esporte (Sejesp), Aquiles Silveira, e Turismo (Setur), Fábio Andrade.

“Nós já decidimos a data: será no dia 30 de março. Nossa Corrida Cidade de Aracaju acontecerá com toda a força e vai marcar o encerramento das festividades do aniversário de Aracaju, que comemoraremos durante todo o mês de março. Preparem-se”, convocou a prefeita.

A Corrida Cidade de Aracaju é uma das mais tradicionais e aguardadas provas do calendário esportivo da capital, reunindo corredores de todas as idades e níveis de habilidade. Com edições realizadas desde 1984, a competição se consolidou como um evento de grande importância para o esporte local e regional, atraindo participantes de diversos estados. A corrida não apenas celebra o aniversário da cidade, mas também promove a integração entre a população e os visitantes, além de estimular a prática de atividade física.

O secretário da Sejesp, Aquiles Silveira, enfatizou a relevância do evento e anunciou algumas inovações para esta edição. “Está tudo pronto. Será uma festa grandiosa este ano. Vamos aumentar o número de participantes: serão 10 mil corredores, proporcionando uma grande oportunidade para atletas de Aracaju e turistas que se inscrevem na prova”, destacou.

A Corrida Cidade de Aracaju tem um impacto significativo no turismo local, consolidando-se como um atrativo para corredores de diversas partes do Brasil. “Venha para Aracaju participar dessa que é uma das corridas mais lindas que existem no Nordeste, a Corrida Cidade de Aracaju”, finalizou o secretário da Setur Aracaju, Fábio Andrade.

