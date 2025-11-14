Prefeita Emília Corrêa anuncia programação completa do Réveillon 2026

A prefeita Emília Corrêa divulgou, nesta quinta-feira (13), as atrações que vão se apresentar no palco do Réveillon dos Sergipanos, evento que promete reunir milhares de pessoas na Orla de Atalaia para a virada de ano. A programação traz uma grade de atrações inteiramente composta por artistas locais.

Para a prefeita Emília, anunciar uma programação com 100% dos artistas da terra é valorizar a cultura local, garantindo espaços para os sergipanos. “Temos que valorizar o que é nosso. Ter uma festa desse tamanho, onde o palco será composto pelos nossos artistas é uma felicidade gigante. Então, além de Calcinha Preta, que foi tão pedida pelo povo e nós acatamos, teremos ainda a querida Maysa Reis e outros cantores que fazem diferença no cenário musical local”, disse.

Entre os nomes confirmados estão a cantora Maysa Reis, os cantores Unha Pintada, Mikael Santos e Leonne, o Nobre. A banda Calcinha Preta já havia sido anunciada pela prefeita Emília Corrêa, ainda na primeira semana de novembro.

A realização do evento contará com reforço no efetivo de segurança, limpeza e logística para acomodar o público, além de ações de acessibilidade. A gestão deve divulgar nos próximos dias detalhes sobre horários, estruturas de entrada e recomendações ao público para a noite da virada.

Atrações confirmadas dia 31/12:

Maysa Reis

Unha Pintada

Leonne, o Nobre

Calcinha Preta

Mikael Santos

Foto: Karla Tavares/Secom PMA