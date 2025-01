PREFEITA EMILIA CORREA ANUNCIA QUE ÔNIBUS ELÉTRICO VAI CIRCULAR EM ARACAJU EM FASE EXPERIMENTAL

A Prefeitura de Aracaju lançou, nesta terça-feira (14), o primeiro ônibus elétrico destinado à avaliação e aprovação dos aracajuanos. A prefeita Emília Corrêa e o vice-prefeito Ricardo Marques se reuniram com a imprensa e a população na Praça Hilton Lopes, no centro da capital, para apresentar o veículo.

Durante o evento, foi realizada uma viagem experimental, permitindo que os presentes conhecessem o ônibus em operação.

De acordo com a prefeita, Aracaju vive um novo momento e o transporte público é uma prioridade desta gestão. “O transporte público tem sido uma das principais reclamações da população nos últimos anos, especialmente no que diz respeito a sua qualidade. Hoje, temos o prazer de apresentar um novo veículo, um ônibus que acreditamos que, no momento certo, trará aos aracajuanos a qualidade que eles tanto aguardam. No entanto, quem realmente vai validar essa melhoria é a própria população. Durante o período de operação, esse ônibus circulará nas linhas de maior demanda e, assim, os passageiros poderão avaliar se a mudança atende às suas expectativas. A aprovação ou não virá diretamente da experiência deles”, disse Emília Corrêa.

O ônibus escolhido para circular pelo município é o modelo elétrico Azure A12 BR, de 12 metros, fabricado pela TEVX Higer, uma das maiores montadoras de ônibus elétricos do mundo. Com zero emissão de gases de efeito estufa, esse modelo oferece baixo ruído e transporta até 76 passageiros com total conforto e segurança, e possui autonomia média de 300 quilômetros com uma única recarga, que pode ser potencializada em até 30% pelo seu sistema de freios regenerativos. Conta ainda com um conjunto de baterias de 385 kWh recarregável em até 2,5 horas.

O superintendente da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito de Aracaju (SMTT), Nelson Felipe, informou que o novo veículo atenderá linhas com maior fluxo de passageiros, a exemplo da 001 e 002. Ele ainda detalha que o veículo entrará em operação a partir do dia 20 de janeiro e permanecerá por um período de 30 dias na capital. “Estamos dando o primeiro passo rumo a uma nova era para o transporte público da nossa cidade. Apresentamos, com grande entusiasmo, um ônibus totalmente elétrico, uma inovação do mundo moderno que estará à disposição da população aracajuana. Este é o início de uma mudança significativa, e, caso o novo modelo seja aprovado, certamente traremos mais unidades para Aracaju, com o objetivo de alcançar a excelência no nosso sistema de transporte público

Usuária do transporte público, a auxiliar administrativa Gilvania Sales, elogiou a iniciativa da prefeitura. “Isso vai trazer dignidade para a gente. Afinal, pagamos uma passagem cara e enfrentamos ônibus velhos. Mas, pelo que estou vendo, isso é uma verdadeira mudança. Cheguei cedo justamente para ver essa inovação, essa transformação. Com esse novo modelo, vamos poder trabalhar com mais disposição e, quando voltarmos para casa, também chegaremos mais descansados”, destacou.

Dentro do ônibus, os passageiros ainda têm à disposição tomadas USB em todos os assentos, permitindo o carregamento de dispositivos eletrônicos tanto para quem está sentado quanto para os que viajam em pé. O ônibus ainda é equipado com Wi-Fi integrado e sistema de ar-condicionado ecológico, com saídas de ar individuais e vidros com tratamento UV que garantem o conforto térmico.

INOVAÇÃO SUSTENTÁVEL

Para a secretária de Meio Ambiente de Aracaju, Emilia Golzio, a chegada do ônibus elétrico representa uma inovação sustentável para Aracaju. “Uma ação que traz benefícios para o bem-estar da população e para o meio ambiente. Com esses novos ônibus, teremos uma redução de 115 toneladas de emissão de CO2, contribuindo para um ar mais limpo. Além disso, como não há sistema de combustão, não há necessidade de revisões frequentes no motor, e a frota não utiliza aditivos poluentes. Esse é um exemplo claro de inovação, sustentabilidade e um novo modelo de gestão pública”, salientou.

Ativista do meio ambiente, o vereador Breno Garibalde também destacou a importância do lançamento. “É um dia histórico, é o primeiro ônibus elétrico da cidade, a gente sabe que é um protótipo que vai ser o início de toda uma transformação. Por isso é muito importante esse pontapé inicial, principalmente diante das emergências climáticas. Então, o que a gente espera é ver essa evolução ao longo do tempo, com todos os ônibus elétricos”, evidencia Breno.

O deputado estadual Georgeo Passos participou do lançamento e enfatizou a agilidade da gestão da Nova Aracaju em dar respostas rápidas e efetivas para a população sobre as principais demandas da cidade. “Este é um anúncio de grande importância feito pela prefeita, e destaca um momento histórico para Aracaju. Tive a oportunidade de andar nesse ônibus e posso afirmar que é um grande avanço: conforto, quase nenhum barulho, ar-condicionado, enfim, tudo o que o aracajuano e a aracajuana merecem”, concluiu.

Fonte e foto AAN