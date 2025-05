PREFEITA EMÍLIA CORRÊA ASSINA O DECRETO QUE VIABILIZA A REALIZAÇÃO DO PRÉ-CAJU 2025 NA ORLA DA ATALAIA

A prefeita Emília Corrêa assinou, nesta segunda-feira, 19, o decreto que autoriza a utilização de espaço público para a realização do Pré-Caju 2025. Consolidado como a maior prévia carnavalesca do Brasil, o evento já tem data marcada: de 14 a 16 de novembro, na Orla da Atalaia, integrando oficialmente o calendário festivo da capital.

A solenidade contou com a presença de diversos secretários e líderes de pastas da administração municipal que, por meio de uma atuação integrada, darão suporte à realização da festa, garantindo infraestrutura logística e o pleno funcionamento dos serviços de segurança pública, limpeza, transporte, trânsito, saúde e assistência social.

Durante a assinatura, a prefeita Emília Corrêa destacou o impacto positivo do evento na economia local e a movimentação que ele proporciona antes do início da alta temporada.

“É um evento que já faz parte do calendário e movimenta não só o turismo, mas movimenta toda cadeia produtiva, gerando emprego e renda e isso tudo é muito importante para o nosso município”, disse a gestora.

Na oportunidade, a prefeita também assegurou o apoio do Executivo municipal para que o evento ocorra em sua plenitude, com segurança e organização.

“Tudo vai ser feito com muita organização, respeitando tudo. Eu estou governando para todos, e governo é diferente de gosto pessoal, a gente tem que fazer exatamente isso. Então, que a festa seja como ela tem demonstrado ser, com segurança, e tudo que a gente puder colaborar para ter ordem e segurança, a gente vai fazer”, completou.

O idealizador do Pré-Caju e diretor-presidente da Empresa Sergipana de Turismo (Emsetur), Fabiano Oliveira, enfatizou a importância do apoio institucional para a realização da festa e a articulação entre os entes públicos.

“Está de parabéns a Prefeitura de Aracaju, está de parabéns o Governo do Estado, para que mais um ano a gente possa realizar a maior prévia carnavalesca do Brasil, com esse profissionalismo, com a entrega que é merecida para a população e para os turistas, já que é um evento que está no calendário turístico nacional. Sem o governo e sem a prefeitura dando esse suporte logístico, não seria possível realizar, então eu fico muito feliz”, disse ele.

Em suas palavras, com o decreto, os organizadores e integrantes do evento ficam autorizados a divulgar oficialmente o Pré-Caju e, por consequência, o destino Aracaju.

“Os empresários, detentores dos blocos e os trios que também vão se apresentar na pipoca poderão dar uma grande arrancada na divulgação a nível nacional, para atrair o maior número de turistas possíveis”, afirmou Fabiano.

O secretário municipal do Turismo, Fábio Andrade, destacou que o Pré-Caju movimenta intensamente toda a cadeia produtiva do turismo, gerando emprego e renda.

“Um dos maiores eventos que nós temos aqui é o Pré-Caju. Isso se mostra não só na hotelaria, onde a gente consegue ter 100% de ocupação na época do evento, mas acima de tudo na geração de empregos para a nossa gente”, expressou.

O secretário também celebrou o compromisso da gestão da prefeita Emília Corrêa com o fortalecimento do setor.

“A Prefeitura de Aracaju, através da nossa prefeita Emília Corrêa, está sempre disposta a fazer com que a gente tenha cada vez mais oportunidades na capital, e não é diferente agora no Pré-Caju, então a gente vai ter os devidos cuidados para que seja um grande evento”, disse ele.

Criado em 1992, o Pré-Caju fortalece Aracaju como um destino turístico estruturado e impulsiona o desenvolvimento econômico da cidade. O evento movimenta a rede hoteleira, aquece o comércio e gera empregos temporários, beneficiando empresários, empreendedores e a população em geral.

Presenças

Participaram do ato de assinatura as secretárias do Meio Ambiente e Assistência Social, Emília Golzio e Simone Valadares, respectivamente, os secretários de Comunicação, o vice-prefeito Ricardo Marques, do Turismo, Fábio Andrade, da Defesa Social e Cidadania, André David, de Planejamento, Thyago Silva, além do futuro secretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Antonio Luiz. Também estiveram presentes o presidente da Funcaju, Moura Filho, o presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, Ricardo Vasconcelos, o superintendente da SMTT, Nelson Felipe, o comandante da Guarda Municipal de Aracaju, Ricardo Silva, e a coordenadora da Defesa Civil de Aracaju, Valéria Bispo.

