PREFEITA EMÍLIA ASSINA TERMO DE FOMENTO DA CAMPANHA DESTINA AJU CONTEMPLANDO 14 INSTITUIÇÕES SOCIAIS

A prefeita de Aracaju Emília Corrêa assinou, na tarde desta quarta-feira, 6, o termo de fomento da campanha Destina Aju. O evento, que foi conduzido pela Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social (Semfas), aconteceu no auditório da Prefeitura e oficializou o repasse de recursos para 14 instituições da sociedade civil que atendem crianças e adolescentes.

O valor total do repasse é de R$ 1.680.000,00, sendo R$ 120 mil para cada organização. Os recursos são provenientes da arrecadação feita em 2024, por meio da campanha de destinação do Imposto de Renda para os Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e da Pessoa Idosa (Comdi). A ação permite que contribuintes que declaram o IR no modelo completo direcionem até 6% do imposto devido para esses fundos, sem nenhum custo adicional.

Durante a cerimônia, a prefeita Emília Corrêa ressaltou que mais do que a formalização de um repasse financeiro, a assinatura representa um gesto de parceria e confiança no trabalho das instituições sociais. “Hoje, a Prefeitura de Aracaju não está apenas assinando um termo de fomento. Estamos firmando uma parceria com 14 instituições que acolhem, cuidam e promovem dignidade para crianças e idosos. Esses recursos são fundamentais para fortalecer esse trabalho sério e transformador. Muitas vezes, quando se fala em dinheiro público, surge a dúvida: será que é sério? E eu afirmo, com toda convicção: é sim. Há critérios rigorosos, análise técnica e responsabilidade. Cada instituição receberá R$ 120 mil, e esses recursos farão diferença real na vida das pessoas”, afirmou.

A prefeita também celebrou o avanço da campanha, que este ano alcançou o valor de R$ 1.403.819,33 a maior arrecadação da sua história, um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Segundo ela, a meta para 2026 é ainda mais ousada chegar a R$ 6 milhões em arrecadação, no âmbito estadual. “Estamos felizes que aumentos em mais de 30% a arrecadação, mas precisamos de mais em 2026. Mas essa meta começa agora, no coração de cada um. E o melhor: é simples, não custa nada a mais. Basta destinar até 6% do Imposto de Renda ao fundo”, completou a prefeita.

A secretária municipal da Família e da Assistência Social, Simone Valadares, também destacou a relevância da iniciativa e o impacto direto dos recursos na vida das crianças e adolescentes atendidas. “Hoje é um dia muito importante. Estamos assinando os termos de fomento com 14 instituições que foram beneficiadas graças à arrecadação da campanha de destinação do Imposto de Renda. Este ano foi um marco histórico: arrecadamos mais de R$ 1,4 milhão, o maior valor já registrado desde o início da campanha. O resultado desse esforço conjunto será sentido diretamente nas comunidades, por meio de programas sociais que vão atender nossas crianças e adolescentes com mais estrutura e dignidade”, afirmou.

Presente na solenidade, o delegado adjunto da Receita Federal, Valter Carvalho, destacou a importância da mobilização social por meio da campanha. Segundo ele, o aumento no número de doadores comprova o crescimento da consciência cidadã em Aracaju. “Este é um momento de celebração. Em 2024, tivemos 987 doadores aqui em Aracaju. Este ano, foram 1.290, um crescimento superior a 30%. Isso mostra que a população está cada vez mais consciente e engajada. A destinação não tem custo adicional. O contribuinte apenas direciona parte do imposto de renda devido para ficar em sua cidade, em vez de ir para os cofres da União. É exatamente por isso que a campanha se chama ‘Destina Aju’. Estamos decidindo que uma parte do nosso imposto permaneça aqui, gerando impacto direto na vida das pessoas. Nosso desafio agora é sensibilizar ainda mais cidadãos para participarem dessa iniciativa simples, transparente e tão transformadora”, afirmou.

Representando as instituições beneficiadas, Maria Gilvania dos Santos, presidente do Lar Infantil Cristo Redentor, destacou como os recursos recebidos impactam diretamente a continuidade das ações sociais. “Essa destinação de recursos é de extrema importância para as instituições. É por meio deles que conseguimos dar continuidade ao nosso trabalho. No Lar, por exemplo, desenvolvemos projetos como aulas de música e karatê, que só são possíveis graças a esses repasses. Esses recursos também nos permitem adquirir equipamentos e manter as atividades funcionando. Somos imensamente gratos a todas as pessoas que Deus tem usado de forma especial para nos ajudar a manter um serviço tão honroso”, declarou.

Destina Aju

Criada em 2017, a campanha, antes chamada Destinar e rebatizada em 2025 como Destina Aju, é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Aracaju, o Conselho Regional de Contabilidade e a Delegacia da Receita Federal. Seu objetivo é incentivar contribuintes do Imposto de Renda a destinarem até 6% do valor devido ou a restituir para os Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e da Pessoa Idosa (Comdi), sem custo adicional para o contribuinte.

Instituições beneficiadas com o repasse

Associação Beneficente Santa Terezinha do Menino Jesus – ABTJUS

Associação Ciranda Criativa – ACC

Associação Comunitária dos Moradores do Loteamento Senhor do Bomfim

Centro de Integração da Família – CEINFA

Associação das Favelas de Sergipe – CUFA Sergipe

Fraternidade e Monte Alverne

Grupo de Apoio à Criança com Câncer de Sergipe – GACC/SE

Instituto e Creche Menino Jesus

Instituto Judô Boto Cinza

Lar Infantil Cristo Redentor

Oratório Festivo São João Bosco

Projeto Esperança

Instituto Pedagógico de Apoio à Educação do Surdo de Sergipe

Instituto Rahamim

Foto Karla Tavares / SECOM PMA