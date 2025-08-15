Prefeita Emília Corrêa autoriza construção do CREAS Jardim Esperança no Inácio Barbosa

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, assinou nesta quinta-feira, 14, a ordem de serviço para a construção do novo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), no conjunto Jardim Esperança, bairro Inácio Barbosa. A obra, orçada em R$ 1.239.842,62, será executada com recursos viabilizados por meio de emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira e contrapartida da Prefeitura de Aracaju. Com prazo de execução de 365 dias, o novo equipamento social vai oferecer uma estrutura moderna e funcional para atender famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Segundo a prefeita Emília Corrêa, a assinatura dessa ordem de serviço atende a um pedido antigo da população. “O CREAS é um centro de referência de assistência familiar, que tem feito e faz a diferença em uma comunidade. Então, nós hoje estamos assinando essa ordem de serviço, que autoriza a obra de um equipamento que cuida principalmente das famílias mais vulneráveis, o CREAS, e faz uma diferença. Era um apelo antigo da comunidade e hoje nós estamos aqui assinando essa ordem de serviço. Os recursos para a construção dessa obra são oriundos de uma emenda parlamentar do senador Alessandro com uma contrapartida da Prefeitura de Aracaju. Estamos no sétimo mês de gestão. Temos entregado e vamos entregar muito mais, principalmente para os mais vulneráveis”, destacou.

Moradora do loteamento há 38 anos, Jana Soares comemorou a chegada da obra e ressaltou o impacto positivo para a comunidade. “Essa obra será muito importante para o nosso bairro. Vai trazer não só prioridade nos atendimentos para as mulheres que sofrem violência doméstica, mas para toda a população. Para a gente vai ser um privilégio ter um CREAS aqui até porque o outro CREAS mais próximo fica em outro bairro, no 17 de Março. Para a gente é só alegria aqui no bairro”, afirmou.

Autor da emenda parlamentar que garantiu os recursos para a construção, o senador Alessandro Vieira destacou a relevância do investimento para a capital. “A assistência social, especialmente para pessoas em maior estado de necessidade de Aracaju, era muito carente. A gente fez um aporte de mais de 10 milhões de reais em emendas, que vão resultar na construção de, pelo menos, seis novos equipamentos. Esse é o primeiro deles. O Jardim Esperança é uma região que não era suficientemente atendida. Essa parceria com a prefeita Emília e com a secretária Simone é muito importante porque ela vai se reverter cada vez mais em serviço para a população”, afirmou.

Outra moradora do bairro, Márcia de Jesus Santos, manicure e residente no Jardim Esperança há 41 anos, também celebrou a conquista. “Essa chegada aqui do CREAS é muito importante pra gente moradora. Eu gostei muito desse CREAS, porque vai beneficiar a gente como mulheres que são violentadas, crianças que são sexualmente violentadas. E eu não sei nem como agradecer, estou sem palavras diante de uma coisa tão maravilhosa aqui dentro do Jardim Esperança”, declarou.

A secretária da Família e da Assistência Social, Simone Valadares, reforçou a importância do novo equipamento para o bairro e seu entorno. “O CREAS é um equipamento que atende pessoas em situação de vulnerabilidade, pessoas que sofreram algum tipo de violência, seja uma violência física, um abuso sexual, uma violência doméstica. Atualmente, o CREAS que atende a população vulnerável desse bairro e mediações é muito distante daqui, fica no bairro 17 de Março, o CREAS Maria Pureza. Então, esse CREAS vai facilitar o atendimento e o acompanhamento dessas pessoas, porque elas vão ter mais acesso aos serviços”, explicou.

O presidente do Conselho Local de Saúde, Jorge Barbosa, também ressaltou o significado da obra para a comunidade. “Quero registrar aqui, em nome do Conselho, a alegria da comunidade cuja expectativa está sendo, nesse momento, acolhida pela prefeita ao assinar essa ordem de serviço. Sem dúvida, para a comunidade aqui do Jardim Esperança, será um diferencial a partir da construção desse equipamento. Um equipamento que facilitará, em muito, o dia a dia, a vida das pessoas, que receberão o apoio e serão supridas das necessidades que o equipamento vem acolher. Era uma expectativa muito forte, mas agora está sendo resolvida e é para a alegria de toda a população, não só aqui do Jardim Esperança, mas das cercanias, onde tem gente e é um princípio de cidadania”, declarou.

Uma das primeiras moradoras do loteamento, dona Josefa Bispo, de 80 anos, disse estar emocionada com a notícia. “Eu estou muito feliz e gostei demais de saber que o nosso loteamento vai ganhar uma obra tão importante como essa. Moro aqui há muitos anos e ver essa conquista chegando é uma alegria imensa. É bom saber que a comunidade vai ter mais apoio e atendimento pertinho de casa”, afirmou.

CREAS Jardim Esperança

O CREAS terá área total de 754,88 m² e área construída de 304,28 m², com estacionamento para cinco veículos, incluindo vagas para pessoas com deficiência e idosos, recepção, administração, salas de atendimento individual e familiar, sala multiuso, copa, banheiros adaptados, despensa, área de serviço, almoxarifado, além de área de vivência com pergolado, paisagismo e jardins externos. A obra também inclui projetos e serviços de fundações, estrutura, instalações hidráulicas, rede de esgoto sanitário, drenagem pluvial e instalações elétricas.

Presenças

Estiveram presentes na solenidade os secretários municipais Sidney Tiago, da Fazenda (Semfaz); Itamar Bezerra, de Governo (Segov); Simone Valadares, da Família e da Assistência Social (Semfas); Débora Leite, da Saúde (SMS); Fábio Andrade, do Turismo (SETUR); Dilermando Júnior, do Desenvolvimento Econômico e Inovação (SEMDE), além do deputado estadual Georgeo Passos, e os vereadores de Aracaju: Lúcio Flávio, vice-líder da Prefeita na Câmara, Sargento Byron Estrelas do Mar, Marcel Andrade, Binho, Levi Oliveira, Soneca, Sávio Neto de Vardo e Maurício Maravilha. O evento também contou com a participação do subcomandante da Guarda Municipal de Aracaju, Leonardo, Valéria Bispo, coordenadora da Defesa Civil e da presidente da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho, Melissa Rollemberg.

