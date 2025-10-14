PREFEITA EMÍLIA CORRÊA DIALOGA COM UM GRUPO DE AMBULANTES SOBRE A REALOCAÇÃO NO CENTRO DE ARACAJU

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, recebeu na manhã desta terça-feira, 14, na sede do Centro Administrativo da Prefeitura, um grupo de ambulantes que atua no centro da capital. O encontro teve como objetivo apresentar o plano de realocação que será realizado pela gestão e também ouvir as sugestões da categoria para o que pode ser feito para que os ambulantes possam passar pela transição da melhor maneira.

De acordo com a prefeita Emília Corrêa, manter o diálogo aberto com a categoria é importante para que essa transição aconteça da melhor maneira para a cidade. “Essa reunião foi muito positiva. Pela primeira vez, os ambulantes puderam conversar diretamente com a prefeita e os vereadores, e já definimos um local onde poderão trabalhar com dignidade e respeito, enquanto organizamos a cidade. Estamos ouvindo todos os comerciantes e vamos atender às demandas deles. O local terá iluminação, segurança, banheiros e toda a infraestrutura necessária. A população será informada sobre as novas instalações com antecedência, garantindo transparência. Nosso compromisso é cuidar das pessoas e, ao mesmo tempo, organizar Aracaju.”

O presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Hugo Esoj explicou que o novo espaço destinado aos ambulantes será uma área planejada com estrutura que incluirá cobertura, banheiros, vigilância e apoio administrativo. “Nós estamos preparando um espaço confortável com dignidade para que todos os ambulantes trabalhem de forma segura. Outra coisa importante é que os camelôs terão seu espaço no Beco dos Cocos, e os comerciantes de frutas e verduras serão realocados gradativamente para aquele espaço que fica em frente à Casa das Tintas. O objetivo é organizar o centro, garantindo que todos possam trabalhar com dignidade, sem prejuízos.”

O presidente da Associação dos Ambulantes e Artesãos, Antônio Marcos Vieira Cruz, avaliou o encontro como positivo.“Foi positiva, até melhor do que esperávamos. No início, todos estavam tensos, mas quando a prefeita chegou, ela começou a explicar todos os pontos positivos do projeto, e aí conseguimos enxergar a iniciativa de forma mais clara. Vimos que existe uma saída que atende a todos os ambulantes, sem prejudicar ninguém”, afirmou Antônio Marcos.

Outro ponto conversado durante o encontro foi a garantia de segurança para os ambulantes. O secretário municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec), André David destacou que a Guarda Municipal e todo o aparelhamento da segurança pública municipal estará à disposição dos trabalhadores.“Durante toda a minha carreira, eu nunca persegui trabalhador, sempre persegui criminoso. Os ambulantes são pais de família e podem contar conosco. Vamos garantir segurança para eles e para os clientes, protegendo seus produtos e seu patrimônio. O abraço que recebi hoje mostra que confiam na gestão e na segurança pública municipal.”

O secretário municipal da Articulação, Parcerias e Investimentos (Sempi), Fábio Uchôa também ressaltou a receptividade dos ambulantes. “Há um clima de muita felicidade dos ambulantes e comerciantes por serem recebidos e ouvidos pela Prefeitura. A gestão da prefeita Emília Corrêa se coloca à disposição para discutir soluções e preparar os espaços de vendas. O novo ambiente deve melhorar o comércio deles e informar a população sobre os locais de atendimento, criando um processo saudável e positivo para todos.”

A prefeita Emília defende que o ordenamento do espaço urbano é essencial para revitalização do centro, melhorar o fluxo de pedestres e garantir condições adequadas de trabalho para os ambulantes. Para a prefeita, ouvir pessoalmente a categoria simboliza uma gestão participativa.“Aracaju está sendo construída com a força e a voz do seu povo. Cada decisão que tomamos precisa refletir o cuidado com as pessoas e o respeito à cidade”, concluiu.

Ficou acertado que os ambulantes que trabalham nos calçadões das ruas João Pessoa e Laranjeiras não serão realocados, apenas organizados. Já os comerciantes de frutas e verduras serão remanejados para o espaço em frente à Casa das Tintas, enquanto os demais ambulantes terão seu novo local no Beco dos Cocos. As obras de adaptação desses espaços devem ser concluídas em até 60 dias, e uma nova reunião será realizada em breve para ajustar os detalhes finais do remanejamento.

