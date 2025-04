EMÍLIA CORRÊA É ELEITA VICE-PRESIDENTE DE POLÍTICAS PARA NEURODIVERGENTES DA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, foi eleita Vice-Presidente Temática “Políticas para Neurodivergentes” da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos do Brasil (FNP).

O anúncio foi feito durante o primeiro dia do encontro da entidade, realizado em Brasília, que marcou a eleição da nova diretoria e a apresentação das vice-presidências temáticas.

Com a nova função, Emília passa a representar os municípios brasileiros e a própria FNP em nível nacional, com a missão de discutir, propor e fortalecer políticas públicas voltadas às pessoas neurodivergentes. O objetivo é promover a inclusão, revisar diretrizes e viabilizar ações concretas que garantam direitos, autonomia e respeito para essa população.

Emília celebrou a nomeação como uma conquista importante para Aracaju e para a inclusão de pautas urgentes na agenda nacional. “Quero compartilhar com vocês uma notícia que me enche de alegria e, ao mesmo tempo, de senso de responsabilidade. A pauta da neurodivergência precisa, com urgência, ganhar espaço, voz e prioridade nas políticas públicas em todo o país”, afirmou.

Durante sua campanha, Emília já havia se destacado por iniciativas inovadoras de inclusão. Implantou, de forma inédita, duas salas multissensoriais nos comitês eleitorais e determinou a não utilização de fogos de artifício em seus atos políticos, como forma de respeito às pessoas autistas que sofrem com o barulho.

Agora, no novo cargo na FNP, a gestora reafirma seu compromisso com a causa. “Assumo esse desafio com o coração aberto e com a firme missão de buscar caminhos de inclusão, acolhimento e respeito para as pessoas neurodivergentes e suas famílias. É hora de unir forças, compartilhar experiências e construir soluções concretas”, concluiu.

