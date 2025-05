Prefeita Emília Corrêa é homenageada com medalha “OAB 90 anos”

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, foi homenageada nesta segunda-feira, 12, com a medalha comemorativa “OAB 90 anos”, durante a solenidade que celebrou os 90 anos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Seccional Sergipe, que aconteceu no Teatro Tobias Barreto. A homenagem teve o objetivo de reconhecer pessoas que construíram a trajetória de uma das instituições mais relevantes na defesa da justiça, da cidadania e do Estado de Direito em Sergipe.

Para a prefeita Emília Corrêa, ser homenageada por fazer parte da história da OAB é um momento que precisa ser comemorado. A gestora destacou a importância da homenagem e relembrou sua trajetória na advocacia sergipana. “A OAB é como se fosse a minha casa. Hoje eu sou advogada licenciada porque estou prefeita, mas sou advogada. Como defensora pública também, eu pude participar de toda a caminhada da OAB, e isso deve sim ser comemorado”.

“Eu também estive presente na construção política da ordem, já que fui candidata a presidente da OAB, fui conselheira seccional, fui presidente do Tribunal de Ordem. Isso muito me orgulha, ainda mais que a gente vê na OAB um suporte para a sociedade, para os direitos, para a defesa dos direitos humanos, a defesa do indivíduo. A ordem revolucionou a história com democracia, com a firmeza de uma instituição respeitada, e isso certamente mexe conosco”, ressaltou.

A prefeita também celebrou o reconhecimento como um gesto simbólico que reforça a importância da OAB na consolidação de valores democráticos. “Eu me sinto um pouco participante da OAB de Sergipe, e esses 90 anos marcam muitos filmes, muitas histórias, mas muita firmeza naquilo que a gente defende. Receber essa homenagem de uma instituição que foi o ponto de partida da minha vida profissional, é algo que me emociona profundamente. Trago comigo os valores da advocacia em cada decisão, que tenho agora como gestora pública de Aracaju.”

O presidente da OAB/SE, Danniel Costa, destacou a relevância da trajetória de Emília Corrêa, como sendo um marco que une o compromisso com a advocacia e o pioneirismo na política sergipana. “A prefeita Emília Corrêa recebe essa homenagem muito especial neste momento histórico, não apenas por ser advogada e por ter ocupado funções importantes dentro da OAB, mas também por ser a primeira mulher a assumir a chefia do Executivo Municipal de Aracaju. Sua trajetória representa o entrelaçamento da advocacia com o serviço público e a luta pelos direitos da sociedade”.

Advogada de formação e com uma atuação marcada pela defesa dos direitos humanos, a prefeita Emília Corrêa tem uma longa história com a Ordem. Foi conselheira seccional, presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SE, candidata à presidência da seccional e conselheira federal. Como Defensora Pública, também esteve fortemente presente na vida institucional da entidade. Além da prefeita, outras personalidades da advocacia sergipana também foram homenageadas durante a cerimônia.

Foto Karla Tavares – SECOM PMA