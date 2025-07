Prefeita Emília entrega novo mobiliário e anuncia reforma de refeitório na Escola Jaime Araújo

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Educação, entregou nesta quinta-feira, 17, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Deputado Jaime Araújo, no bairro Soledade, 460 carteiras e 460 cadeiras para os alunos, além de mesas e cadeiras para os professores, com o objetivo de substituir o mobiliário de 13 salas de aula e completar o mobiliário de outras duas. A ação foi acompanhada pela prefeita Emília Corrêa, pela secretária da Educação, Edna Amorim, e por toda a equipe diretiva da secretaria e da escola. A prefeita visitou as instalações da escola, conversou com funcionários e anunciou a reforma do espaço do refeitório para melhor abrigar os estudantes.

A prefeita Emília Corrêa destacou a importância da chegada do novo mobiliário, que vai proporcionar segurança e conforto para a comunidade escolar. “A ambientação ajuda na aprendizagem, é um gesto simples, mas que resolve muito, e é com esse olhar que a gente vai melhorar a educação em Aracaju”, disse.

A iniciativa reforça o compromisso da atual gestão com a comunidade escolar, proporcionando um ambiente ainda mais favorável para todos. A escola atende a 968 alunos nos turnos da manhã e da tarde, além de alunos da Educação de Jovens e Adultos no turno da noite.

A secretária da Educação, Edna Amorim, falou da necessidade de se retirar a mobília inservível, que já estava enferrujada e poderia ser nociva para os estudantes e professores que iniciarão o 2º semestre do ano letivo no dia 28 de julho. “Os alunos, quando voltarem das férias, estarão em um lugar mais prazeroso. As novas cadeiras e mesas foram adquiridas e decidimos fazer essa troca após sabermos da demanda que a escola tinha”, pontuou.

Em breve, outras 60 cadeiras e mesas irão substituir os assentos do refeitório feitos de alvenaria, que será demolido para inovar a escola e deixar o ambiente mais seguro, saudável e confortável para os alunos. Foi o que explicou o arquiteto da Educação de Aracaju, Rodolfo Anjos. “O risco de acidente, por ser um material pontiagudo e muito rígido, é muito grande. Já o novo mobiliário tem as pontas arredondadas, é feito de um material mais flexível e possui ergonomia adequada. O antigo não tinha encosto para as costas nem altura correta para os alunos, que possuem estaturas diferentes a depender da idade. O risco de contaminação, por ser um material poroso e de difícil limpeza, é alto, pois os rejuntes absorvem sujeira, onde fungos e bactérias podem se desenvolver, justamente no local onde as crianças estão se alimentando. Por isso, há a necessidade da troca”.

A diretora da escola, Isailde dos Santos, comemorou a entrega dos itens e a mudança na estrutura do refeitório. “É um momento importante para nossa escola. Hoje estamos sendo contemplados, tanto os alunos quanto os professores — e, em breve, teremos um refeitório novo”, comemorou.

O coordenador de Patrimônio da Secretaria da Educação, Elton Leite, explicou que o pedido da nova mobília foi feito pela própria escola e que a equipe da Secretaria agiu rápido para renovar o ambiente escolar. “Após o pedido, nós chegamos à escola e percebemos que as cadeiras estavam bastante danificadas. Fizemos a aquisição do novo equipamento e agora estamos fazendo a troca da mobília desta escola, que é grande, comporta vários alunos e eles precisam de conforto”, concluiu.

