PREFEITA EMÍLIA CORRÊA INSTITUI COMITÊ OPERACIONAL PARA MONITORAR OS IMPACTOS DAS CHUVAS EM ARACAJU

Após o alerta de chuvas emitido para as próximas 72 horas em Aracaju, a prefeita Emília Corrêa instituiu, nesta sexta-feira, 10, um Comitê Operacional com o objetivo de monitorar situações de alagamento e inundações e mitigar possíveis riscos à população.

O grupo será formado por representantes da Defesa Civil de Aracaju, da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) e das Secretarias da Assistência Social, do Meio Ambiente e da Comunicação Social, que trabalharão de forma integrada para monitorar as condições climáticas e implementar medidas preventivas.

A instalação do comitê, de caráter permanente, será publicada no Diário Oficial do município. “A iniciativa tem o objetivo de minimizar danos e garantir uma resposta rápida e eficiente em situações de emergência”, destacou a prefeita Emília Corrêa. De acordo com o alerta, há possibilidade de que o volume de chuvas alcance 50 milímetros neste sábado, 11. “Nosso foco é fazer com que a população se sinta resguardada e protegida”, complementou a prefeita, que estava acompanhada do vice-prefeito Ricardo Marques.

Durante a reunião, a equipe da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Aracaju (Comdec), que integra a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), apresentou o mapa atualizado das áreas de risco, bem como as ações de mitigação. “Viemos apresentar para a prefeita o mapa das áreas de risco que estamos atualizando e aquelas mais suscetíveis a alagamentos ou inundações. A reunião foi bastante proveitosa, os secretários estão todos alinhados e as equipes estão prontas e de prontidão para atender qualquer ocorrência nesse sentido”, informou a coordenadora Defesa Civil, Valéria Bispo.

O presidente da Emsurb, Hugo Esorj, também falou sobre as ações preventivas. “Estamos atentos aos bueiros e às áreas mais vulneráveis, como o Morro do Avião e a Airton Teles, onde realizaremos mutirões. Essa reunião foi um passo importante para mostrar que a Prefeitura não está parada. Estamos atuando de forma proativa, identificando os problemas e nos antecipando para evitar que as crises futuras causem danos maiores à população. A nossa intenção é minimizar os impactos e tornar a resposta mais eficiente. Agradeço a todos pelo empenho e colaboração”, disse.

Outro ponto importante tratado na reunião foi o amparo às famílias aracajuanas em caso de inundações. “Nossa equipe está atenta aos alertas meteorológicos e preparada para agir rapidamente, oferecendo apoio às famílias afetadas por possíveis enchentes”, destacou a secretária de Assistência Social, Simone Valadares.

Para a secretária do Meio Ambiente, Emília Golzio, a criação desse comitê é fundamental para promover a transparência e a integração entre as secretarias. “Quando as secretarias se comunicam, é muito mais fácil prevenir problemas, como a desarborização, por exemplo. Vale ressaltar que este é um comitê de gestão, criado para operacionalizar e antecipar soluções, garantindo um trabalho mais eficiente e preventivo”, finalizou.

Em casos de deslizamentos, desabamentos, alagamentos e rachaduras, a Defesa Civil de Aracaju pode ser acionada por meio do número 199. O serviço tem como objetivo auxiliar nas questões relacionadas à prevenção, socorro e assistência de forma mais rápida e eficiente, garantindo segurança aos cidadãos.

Foto: Diane Queiroz