PREFEITA EMÍLIA CORRÊA LANÇA PROJETO POP RUA AJU E AMPLIA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, lançou na manhã desta sexta-feira, 21, na Praça General Valadão, no Centro, o projeto Pop Rua Aju. Uma iniciativa coordenada pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) que reúne, em um único espaço, serviços de cuidado, dignidade e inclusão para a população em situação de rua e em extrema vulnerabilidade social.

Tendo como objetivo a ampliação do acesso a direitos, fortalecer a humanização e dar visibilidade às pessoas que mais precisam de políticas públicas. A prefeita Emília Corrêa, destacou que o Pop Rua Aju reforça um trabalho que já vem sendo realizado pela gestão ao longo do ano. “Isso que a gente está vendo aqui é o que já acontece de forma regular. É um retrato do que está no nosso coração. As pessoas em situação de rua têm todos os direitos. Muitas não desejam sair das ruas, e esse é um direito delas, mas a gestão precisa se aproximar, oferecer cuidado, saúde, alimentação e bem-estar. Sempre que acontece uma ação como essa, meu coração se enche de esperança. Todos precisam de cuidado, e nós vamos seguir cuidando de quem mais precisa”, afirmou.

O evento mobilizou diversas secretarias, instituições parceiras e voluntários, oferecendo uma série de atendimentos gratuitos, como consultas médicas e de enfermagem, vacinação e testagem rápida para HIV, sífilis e hepatites virais, aferição de pressão arterial e glicemia, avaliação nutricional, orientações e triagem de saúde bucal, além de serviços de higiene e cuidada pessoal, entre eles o Banho para Todos, cortes de cabelo e barba com voluntários, atividades corporais, entre outras ações.

Para muitos, a iniciativa representa acesso a serviços que dificilmente conseguem buscar no dia a dia. Ednaldo Soares, que vive nas ruas, comemorou a oportunidade de receber atendimento. “Eu acho muito bom esse evento porque nós precisamos, principalmente quem está em situação de rua. Fica mais fácil procurar atendimento. Aproveitei e cortei meu cabelo, fui na parte assistência bucal. Muito bom, estou aproveitando”, relatou.

Rejane Batista, outra assistida, contou que já participou da primeira edição do projeto e está cheia de esperança para o futuro. “Eu amei demais. Já participei de outros, estou aprendendo a ler, estou perdendo a vergonha. Agora estou na expectativa de sair da rua, ganhar minha casinha e mudar minha vida”, disse.

Atenção ampliada e integração entre secretarias

A secretária municipal da Saúde, Débora Leite, explicou que o Pop Rua Aju surgiu da necessidade de ampliar o olhar sobre a população em situação de rua, a partir de dados levantados no censo realizado no último ano. De acordo com ela, essa população é formada por perfis diversos e precisa de respostas que dialoguem com suas necessidades reais. “Percebemos que essa população é muito heterogênea. Algumas pessoas desejam permanecer na rua, outras querem qualificação e oportunidade de trabalho. Então, entendemos que essa demanda extrapola a saúde e precisa do apoio de outras secretarias para um cuidado plural”, destacou.

A secretária da Família e Assistência Social também destacou a importância da integração entre os órgãos municipais. Segundo ela, o município já possui um programa consolidado de atendimento às pessoas em situação de rua, mas as demandas crescem e exigem novas estratégias. “Temos um programa consolidado de atendimento às pessoas em situação de rua, mas ele precisa ser ampliado. É com alegria que vemos as secretarias unidas para atender quem mais precisa. Já fizemos a primeira ação em agosto e agora estamos numa versão mais ampliada”.

Novos equipamentos e ações contínuas

Durante o evento, duas novas unidades móveis foram oficialmente entregues para fortalecer o trabalho: a Unidade Móvel do Consultório na Rua e a Unidade Móvel do Projeto de Redução de Danos. Além desse dia de ação concentrada, o programa Pop Rua Aju mantém atividades contínuas, como o projeto “Na Rota” com o Consultório na Rua, que leva vacinação e atendimento odontológico itinerante para diferentes pontos da cidade. Em dezembro, está prevista uma nova ação em parceria com o setor de Zoonoses, ampliando ainda mais o cuidado dedicado a essa população.

A ação contou com a participação da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), da Secretaria Municipal da Educação (Semed), da Secretaria Municipal da Família e Assistência Social (Semfas), da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), da Associação Católica Bom Pastor, do Movimento da População de Rua, da Pastoral do Povo da Rua e de voluntários da barbearia, formando uma rede integrada de apoio e acolhimento.

Foto: Felipe Bass/PMA