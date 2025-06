Prefeita Emília Corrêa participa da 3ª noite de Forró Caju no Circuito Mercados

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, fez questão de marcar presença na terceira noite do Forró Caju 2025, realizada nesta sexta-feira, 20, na Praça Hilton Lopes. A gestora circulou pelo evento, conversou com o público e celebrou o sucesso da festa, que tem movimentado a capital sergipana.

“É emocionante ver a alegria das pessoas, os comerciantes, os ambulantes, todo mundo feliz. Isso movimenta a economia e eleva a autoestima do nosso povo. O Forró Caju é patrimônio da nossa cidade e a cada noite mostra a força que tem”, declarou a prefeita.

O vice-prefeito e secretário de Comunicação, Ricardo Marques, também comemorou o resultado da nova proposta do evento. “Parece que as pessoas estavam carentes de um Forró Caju diferente, participativo, com resgate do tradicional e um toque de atualidade. Essa diversidade tem agradado. A gente percebe a participação popular tanto do público mais tradicional, dos bairros, que gosta do forró pé-de-serra no palco Gerson Filho, quanto do público mais jovem, que curte as grandes bandas nacionais e os nossos artistas locais aqui no palco Luiz Gonzaga, na área do mercado. Estou muito feliz porque, na nossa gestão, da prefeita Emília Corrêa comigo, o Forró Caju veio com esse diferencial e está dando muito certo”, afirmou o vice-prefeito.

A noite foi marcada por uma programação eclética, que reuniu grandes nomes da música nordestina e nacional. Subiram ao palco Luiz Gonzaga as atrações Fogo na Saia, Maysa Reis, Fernandinha, Zé Neto e Cristiano e Solange Almeida. A praça ficou lotada de aracajuanos e turistas que prestigiaram o evento com muito forró, animação e segurança.

Com estrutura ampliada e reforço na segurança, o Forró Caju 2025 vem consolidando o novo formato proposto pela atual gestão, valorizando os artistas locais e garantindo uma experiência acolhedora e segura para o público.

Foto Ronald Almeida Secom PMA