Prefeita Emília Corrêa prestigia campanha de adoção de animais

Na noite do último sábado, 22, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, esteve presente na Campanha de Adoção de cães e gatos promovida pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, por meio do programa Aju Animal, em parceria com o Shopping Riomar. Acompanhada do secretário de Governo, Itamar Bezerra, da secretária do Meio Ambiente, Emília Golzio, e do secretário-adjunto do Meio Ambiente, Vítor Batista, a gestora recebeu cumprimentos da população.

Emília destacou a importância de iniciativas como essa e afirmou que ações de adoção devem ser contínuas, reforçando um compromisso assumido ainda durante sua campanha. “Estou muito feliz em participar deste evento. Acredito que ações como essa ajudam os animais a encontrarem seus novos lares, e a gestão tem o papel de auxiliar nesse processo, como também fazer parcerias, como com o Shopping Riomar. Os animais merecem carinho, abrigo e, principalmente, cuidados constantes”, afirmou a prefeita.

A campanha, que reúne protetores e ONGs, cumpre o eixo de incentivo à adoção responsável do programa Aju Animal. Nesta edição, 70 animais, entre cães e gatos, estão disponíveis para adoção e, após a escolha dos novos tutores, passam por consultas e aplicação de microchip. A secretária do Meio Ambiente, Emília Golzio, compartilhou sua satisfação em contribuir com a causa animal, agora também como gestora. “Já participei de campanhas de adoção enquanto protetora, mas estar aqui hoje como secretária é uma experiência muito gratificante. Estou feliz em colaborar para que mais animais encontrem um lar, além de trabalharmos para controlar a superpopulação, um problema sério em nosso município. Este é apenas o começo de muitas outras ações”, celebrou.

A campanha segue neste domingo, 23, das 16h às 20h. Para adotar um novo amigo, basta comparecer ao Shopping Riomar munido de um documento com foto.

