Prefeita Emília prestigia final da fase regional feminina da Copa Serigy

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, prestigiou na manhã deste domingo, 5, a final da fase regional feminina da Copa Serigy de Futebol Amador realizada na Arena Batistão entre as equipes de Aracaju e São Cristóvão. A partida foi marcada por emoção, técnica e presença de público, encerrando-se com uma vitória expressiva da equipe de Aracaju sobre São Cristóvão, pelo placar de 8 a 0.

Durante o evento, a prefeita Emília Corrêa destacou a importância do incentivo ao esporte feminino e parabenizou as jogadoras pelo desempenho em campo. “Foi uma partida inspiradora. As atletas mostraram garra, união e talento, representando muito bem nossa capital. O futebol feminino cresce a cada dia, e o nosso compromisso é seguir fortalecendo o esporte em todas as suas modalidades”, afirmou Emília Corrêa.

A prefeita também ressaltou a prioridade da gestão com a valorização das mulheres no esporte e lembrou das ações voltadas exclusivamente ao futebol feminino. “A Prefeitura vai sempre apoiar o futebol feminino. As meninas têm talento, só precisam de apoio porque o resto vai ser com elas. Inclusive, não é só nesse campeonato que a gente está apoiando, mas também dedicaremos um campo de futebol no Parque da Sementeira para o futebol feminino, só as meninas jogarão ali, porque os meninos já têm muitos espaços. Então a gente vai continuar contribuindo e apoiando”, reforçou.

O secretário municipal da Juventude e do Esporte, Aquiles Silveira, também acompanhou a final e destacou o avanço das políticas públicas voltadas ao esporte feminino. “Hoje é um dia de celebração para o esporte feminino aracajuano. A Prefeitura tem trabalhado com responsabilidade e compromisso, garantindo apoio total às equipes; com uniformes, transporte, ambulância, segurança e toda a estrutura necessária. Sob a determinação da prefeita Emília Corrêa, estamos fortalecendo o futebol feminino, que é uma bandeira da nossa gestão, e ampliando as oportunidades para que mais mulheres ocupem o seu espaço no esporte”, afirmou o secretário.

A treinadora da equipe feminina de Aracaju, Graciele Costa, também comemorou o resultado e destacou a importância do apoio da Prefeitura para o fortalecimento da modalidade. “O apoio da Prefeitura tem sido fundamental para que o futebol feminino aconteça e cresça em Aracaju. Todas as semanas temos treino, campo e toda a estrutura necessária — de água à alimentação. Esse suporte é essencial para que o esporte se desenvolva e para que cada vez mais meninas possam participar e se apaixonar pelo futebol”, destacou.

A jogadora Mabel Varjão, que foi a artilheira da partida marcando cinco gols, celebrou o momento e lembrou o quanto o cenário mudou nos últimos anos. “Comecei jogando no ensino médio, em 2013, e naquela época a gente não tinha o apoio que tem hoje. Ver essas competições acontecendo, com o incentivo do governo e da Prefeitura, e ainda com duas mulheres à frente de tudo isso, é de emocionar. A gente vê a base crescendo, as meninas das escolas vindo jogar em campo e ganhando visibilidade. Mesmo com as dificuldades de conciliar trabalho e treino, é muito bom ver o futebol feminino ganhando força e reconhecimento. Estou muito feliz em fazer parte dessa história”, afirmou.

Além da prefeita Emília Corrêa e do secretário municipal da Juventude e Esporte Aquiles Silveira, acompanharam a partida o secretário municipal de Governo, Itamar Bezerra e o deputado estadual Georgeo Passos.

Foto Karla Tavares /SECOM PMA