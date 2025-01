PREFEITA EMÍLIA CORRÊA REAFIRMA COMPROMISSO COM O CENTRO DE ARACAJU JUNTO À ASSOCIAÇÃO COMERCIAL

A prefeita de Aracaju Emília Corrêa e o vice-prefeito Ricardo Marques receberam a visita institucional da diretoria da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese), nesta sexta-feira (0,) na sede da prefeitura. O objetivo do encontro foi reforçar o apoio e a parceria da associação com a gestão da Nova Aracaju.

O presidente da Acese, Maurício Vasconcelos desejou boas-vindas à prefeita e reforçou que a entidade estará sempre de portas abertas para Emília Corrêa. “Nós temos um carinho pela prefeita Emília por ela sempre ter escutado com o coração as demandas que a Acese levava para ela, então, nós queremos reafirmar a nossa parceria. Sabemos que ela deve enfrentar alguns momentos de dificuldade no que diz respeito a algumas questões relacionadas ao Centro comercial, mas nós estamos aqui para somar forças com ela”.

Maurício aproveitou para convidar Emília Corrêa para ser palestrante do primeiro Almoço com Negócios de 2025, evento realizado pela Acese que abre o calendário de eventos da entidade. “Esse convite visa aproximar a prefeita aos nossos associados, que são comerciantes do Centro. Essa proximidade será importante para que ela consiga fazer tudo que ela planeja na região. Nós conhecemos a vontade dela de melhorar o Centro”.

A prefeita Emília Corrêa agradeceu o convite e disse que a parceria entre a gestão e a Acese é necessária para o bom andamento das ações que serão realizadas no Centro de Aracaju. “Eu quero agradecer o convite e reafirmar que estarei presente nas resoluções que dizem respeito ao Centro. Eu vou acompanhar tudo e essa soma com a Acese é extremante importante para a resolutividade das questões. Estamos dando nosso melhor e a população está sentindo e apoiando. As portas da prefeitura estão sempre abertas e a Acese tem um canal direto de diálogo comigo para solucionar as dores do Centro”.

O vice-prefeito Ricardo Marques disse que o congelamento do IPTU anunciado pela prefeita Emília Corrêa vai ajudar os comerciantes a ter um respiro. “Nós conhecemos as dificuldades das micro e pequenas empresas e o congelamento do IPTU que Emília anunciou vai beneficiar muito os comerciantes do Centro. A nossa gestão está comprometida em incentivar a fomentar o comércio”.

AAN – Foto: Diane Queiroz