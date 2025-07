Prefeita Emília Corrêa recebe sindicato dos guardas municipais para discutir demandas

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, recebeu nesta quinta-feira, 3, em seu gabinete, representantes do Sindicato dos Guardas Municipais de Aracaju (SIGMA) para dialogar sobre as principais demandas da categoria. A reunião teve como foco debater a valorização profissional, as condições de trabalho e os direitos dos agentes que atuam na segurança da capital.

Durante o encontro, o presidente do SIGMA, Éder Santos apresentou pautas específicas relacionadas à estrutura de trabalho, regulamentações e melhorias para a carreira dos guardiões. A prefeita ouviu atentamente cada ponto e destacou a importância da Guarda Municipal no cuidado com a cidade e na proteção da população.

“Reconhecemos a dedicação dos nossos guardiões da Guarda Municipal e compreendemos a importância de manter um diálogo contínuo com a categoria. Nosso compromisso é buscar soluções equilibradas, que respeitem os direitos dos servidores e as condições do município. As demandas tratadas na reunião são importantes e serão atendidas dentro de um planejamento prévio da gestão”, afirmou a prefeita Emília Corrêa.

O presidente do SIGMA, Éder Santos avaliou o encontro como positivo. “Essa reunião com a prefeita Emília Corrêa, é um marco histórico. Nossa categoria há mais de oito anos não conversava com o chefe do executivo de pauta específica dos guardas municipais. E nós tivemos a oportunidade de tratar daquelas pautas que são mais importantes para a nossa categoria. E ficou o compromisso aqui da prefeita Emília de, dentro breve, estar respondendo aquilo que foi colocado. a intenção dela é resolver as pendências que existem em relação às nossas reivindicações e saímos daqui com a grande expectativa de solução dessas pautas.

A reunião contou ainda com a participação do comandante da Guarda Municipal Ricardo Silva e dos secretários municipais de Defesa Social e Cidadania, André David, Fazenda Sidney Thiago e Planejamento, Orçamento e Gestão Thyago Silva que acompanharam as discussões e se comprometeram a avaliar tecnicamente as solicitações apresentadas pelo sindicato para dar mais celeridade aos encaminhamentos definidos pela prefeita Emília Corrêa.

Foto Karla Tavares/SECOM PMA