PREFEITA EMÍLIA CORRÊA RECEBE UMA COMITIVA CHINESA EM BUSCA DE NOVOS NEGÓCIOS PARA CIDADE DE ARACAJU

Uma comitiva de empresários chineses está em Aracaju para buscar oportunidades de investimentos. O grupo foi recebido pela prefeita Emília Corrêa, pelo vice-prefeito Ricardo Marques, pelo secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermano Júnior, e demais secretários, nesta segunda-feira, 17.

Os executivos apresentaram os projetos do Governo Chinês, como a Rota da Seda, que facilitam o comércio entre a China e outros países, além de propor linhas de investimentos em setores como infraestrutura, turismo, inovação tecnológica, inteligência artificial e educação.

A prefeita destacou para o grupo as pretensões da Nova Aracaju, como proporcionar aos aracajuanos uma gestão mais humana e acolhedora, em harmonia com o desenvolvimento econômico e com o objetivo de alcançar uma Aracaju mais inovadora e tecnológica. “Estou bastante feliz com esse momento, porque, em poucos dias de gestão, já conquistamos o interesse de empresários da China em investir em nosso município. Isso mostra a credibilidade do nosso trabalho e que estamos abertos ao diálogo. As propostas apresentadas aqui serão estudadas e posso garantir que terão frutos”, disse.

A reunião foi intermediada pelo presidente do Núcleo de Desenvolvimento Econômico e Social de Sergipe, Maurício Oliveira. “Esse encontro foi idealizado dentro da proposta da prefeita no plano de Parceria Público-Privada. Por isso, trouxemos o grupo para Aracaju, para que possam analisar as propostas de investimentos. Avaliamos que esse encontro acontece no momento certo, diante dessa nova sugestão de desenvolvimento de Aracaju. Além disso, teremos uma grande visibilidade no Nordeste, já que o grupo optou por conhecer primeira Aracaju, ao invés do Rio de Janeiro, como estava programado”, informou Maurício.

Projetos da Nova Aracaju

No encontro, a prefeita, assim como os secretários municipais, apresentou alguns projetos da gestão para o desenvolvimento turístico e social do município, como a Requalificação do Centro Histórico e da Orla de Atalaia. “São projetos que conciliam com os nossos objetivos. Inclusive, há fundos de investimentos já liberados pelo governo chinês que estão parados em Hong Kong e que podem ser utilizados em projetos como esses, seja por meio de empréstimo ou financiamento”, ressaltou Li Yi, consultor sênior do grupo.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Dilermano Júnior, o encontro foi uma grande oportunidade de troca de conhecimento e de traçar estratégias para o desenvolvimento de Aracaju. “Hoje foi o início de uma grande jornada nessa parceria entre Brasil e China. Tenho certeza de que Aracaju tem muito a ganhar com essa troca, principalmente vinda de pessoas que têm o desenvolvimento nas mãos”, ressaltou.

Na oportunidade, foi apresentado ao grupo um vídeo destacando a riqueza cultural e turística de Aracaju. O presidente emérito da Câmara Brasil-China, Paul Liu, integrante do grupo, fez questão de mencionar que visitou gestões passadas do município, mas que os projetos apresentados não receberam a devida atenção. “Hoje, a prefeita mostrou realmente o desejo de revitalizar e modernizar Aracaju. Eu acho que é importantíssimo esse desejo dela, ainda mais porque não são projetos de longo prazo, e sim projetos práticos, que dão para investir e ter retorno rápido, beneficiando o desenvolvimento da cidade e proporcionando conforto para a população”, disse Paul.

Presenças

Na reunião estavam presentes também a vice-coordenadora do Fórum Empresarial de Sergipe, Ana Mendonça, e os secretários Thyago Silva (Planejamento), Fábio Andrade (Turismo), Fábio Uchôa (Articulação Política), Sidney Thiago (Fazenda), Itamar Bezerra (Governo), e Sérgio Guimarães (Infraestrutura), além de servidores municipais.

Texto e foto ascom AAN