Prefeita Emília Corrêa recebe visita institucional da Iguá Saneamento

A prefeita Emília Corrêa recebeu em seu gabinete, nesta segunda-feira, 03, a visita institucional do diretor-presidente da Iguá Saneamento, Roberto Barbuti, que veio conversar sobre os serviços que serão prestados pela empresa em Aracaju.

A reunião foi uma oportunidade para que a prefeitura apresentasse as principais demandas da cidade. “Muito importante essa reunião, esse primeiro contato com a Iguá, pois nós tivemos a oportunidade de colocar pontos que são importantes para Aracaju, que a população necessita e espera”, destacou a prefeita.

“O que a gente colocou, e eles já sabem disso, é que a gente precisa ver Aracaju funcionando onde não estava. E a Iguá está garantindo isso para a gente, é uma parceria que, com certeza, nós caminharemos para que esses problemas da cidade, ligado a esgoto, ligado a água, sejam corrigidos”, enfatizou.

O vice-prefeito e secretário de Comunicação Ricardo Marques explicou para o diretor-presidente da Iguá que a zona Norte de Aracaju é a região onde se concentram a maioria das reclamações das pessoas. “Geralmente recebemos reclamações de bairros da Zona Norte da capital e também na Zona de Expansão, que vai precisar muito da agilidade de vocês”.

Roberto Barbuti, diretor-presidente da Iguá Saneamento, destacou a necessidade da reunião com a prefeitura. “A agenda foi excelente, foi uma conversa muito clara no sentido do compromisso com a população e esse interesse comum, que nós enquanto empresa temos e a prefeitura também, isso só reforça a vontade de fazer dar certo.”

“Nós já estamos cientes dos problemas de Aracaju e vamos trabalhar para que eles possam ser sanados de acordo com os serviços que nós estamos habilitados a prestar. O nosso interesse é conseguir ter as entregas no prazo mais curto e com o melhor resultado da população”, concluiu Roberto.

AAN – Foto: Karla Tavares