PREFEITA EMÍLIA CORRÊA REFORÇA QUE CONGELAMENTO DO IPTU ESTÁ GARANTIDO PARA 2025 E 2026 EM ARACAJU

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, utilizou as redes sociais neste sábado (25), para reforçar à população aracajuana que o congelamento do IPTU está garantido para 2025 e 2026. De acordo com a prefeita, alguns contribuintes ainda têm dúvidas em relação ao valor recebido.

“O motivo de estar aqui hoje é para esclarecer a questão do congelamento do IPTU, que faz parte do nosso programa de governo. Algumas pessoas ainda estão em dúvida, achando que não houve congelamento. Mas, houve e continuará em 2025 e 2026”, afirmou.

A prefeita explicou que cerca de 10 mil imóveis sofreram alterações, como reformas e ampliações, o que modificou a base de cálculo do imposto. “Isso pode ter causado a impressão de que o congelamento não ocorreu. Mas, de fato, ele aconteceu e continua garantido”, reforçou Emília Corrêa no vídeo publicado nas redes sociais.

“Se você ainda tiver qualquer dúvida, procure a Secretaria Municipal da Fazenda. Lá, seu caso será atendido e todos os esclarecimentos serão fornecidos”, concluiu a prefeita.

