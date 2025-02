PREFEITA EMÍLIA CORRÊA REÚNE COMISSÃO ORGANIZADORA PARA DEBATER ATIVIDADES NOS 170 ANOS DE ARACAJU

A prefeita Emília Corrêa se reuniu na tarde desta sexta-feira (07), com a comissão organizadora dos 170 anos do aniversário de Aracaju, na sede da prefeitura, para discutir a programação e os detalhes técnicos do evento.

Este ano, o formato da comemoração será diferente, a programação será descentralizada e terá mais de 20 dias de atividades, com eventos acontecendo em diversos pontos da cidade e alcançando todas as zonas da capital.

Com atividades diversificadas e que contemplam vários gostos, os 170 anos de Aracaju contará com atrações artísticas locais e nacionais, além de atividades culturais e religiosas. Outra novidade deste formato, é que o evento terá um dia dedicado para a diversão das crianças. A ideia é fazer com que toda a família possa participar das comemorações.

A prefeita Emília Corrêa destacou que o objetivo é que toda a sociedade aracajuana seja incluída nas festividades. “Estamos preparando uma festa que seja verdadeiramente representativa da nossa cidade e da sua diversidade. Vamos ter programação com atividades artísticas, culturais, esportivas, religiosas e também infantil. Cada espaço pensado para a realização dos eventos terá um adequado para pessoas com deficiência, sendo que a acessibilidade será em todo o trajeto até o local do evento. Nós temos como prioridade que Aracaju tenha uma política inclusiva em todas as esferas”.

No calendário das festividades do aniversário da capital, também tem a realização de eventos esportivos como um passeio ciclístico, jogos de futsal, vôlei, corrida e várias outras modalidades. Feiras ecológicas e culturais também estão inclusas na programação dos 170 anos.

“Queremos que todos os aracajuanos se sintam incluídos e representados nesta comemoração. Este será um momento de celebração não apenas das festividades, mas também da nossa identidade e história. São 170 anos de emancipação política, em que uma mulher está no comando da prefeitura. Isso é um marco inédito. Nós queremos construir um evento que honre os 170 anos da nossa gente”, destacou a gestora.

