Prefeita Emília Corrêa sanciona lei que homenageia Luiz Antônio Barreto

Em uma solenidade marcada pelo reconhecimento à cultura sergipana, a prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, sancionou, nesta sexta-feira, 31, a lei que denomina o espaço do Centro Cultural de Aracaju como Centro Cultural Palácio Museu Luiz Antônio Barreto. A cerimônia, realizada na Praça General Valadão, contou com a presença dos vereadores Isaac Silveira, autor do projeto da homenagem, Alex Melo e Lúcio Flávio, além de secretários municipais, familiares do homenageado, artistas e representantes da sociedade civil.

A prefeita destacou a importância de preservar a memória e valorizar personalidades que contribuíram para a cultura de Sergipe. “É emocionante transformar o Centro Cultural em Palácio Museu Luiz Antônio Barreto. Aqui vamos respirar cultura, como ele sempre defendeu. Essa homenagem é justa e reconhece o valor de quem fez tanto por Aracaju e por Sergipe. Transformar o Centro Cultural em Palácio Museu Luiz Antônio Barreto é algo emocionante. Aqui, no marco zero da nossa cidade, essa é uma homenagem mais que justa. É um gesto de justiça e de gratidão, que reconhece o valor de quem fez tanto por Aracaju e por Sergipe.”, afirmou Emília Corrêa.

O secretário municipal da Cultura, Paulo Corrêa, explicou que a homenagem nasceu de um compromisso da atual gestão. “Desde o início, a prefeita enfatizou a importância de Luiz Antônio Barreto e decidiu que faríamos essa homenagem, com o Centro Cultural levando seu nome e a instalação de uma estátua para que todos possam sentir sua presença simbólica”, disse o secretário.

A viúva do homenageado, Raylane Navarro Barreto, destacou a sensibilidade e a justiça do reconhecimento.”Eu considero a homenagem, além de bela, justa, nobre e muito merecida. Luiz Antônio foi, em vida, um exemplo de como cultivar e valorizar a cultura local, preservando um acervo que guarda a história do nosso Estado. Essa homenagem é justa justamente por ser muito merecida. A prefeita está de parabéns; é de se esperar sensibilidade de mulheres, e ela honrou o gênero ao fazer com que essa homenagem saísse do papel. Só tenho a agradecer. Essa é uma homenagem que nos permite reconhecer nossas expressões culturais e garantir que as gerações futuras possam também conhecer e preservar esse legado. Luiz Antônio representa bem aqueles que fizeram e continuam fazendo pela cultura sergipana”, destacou Raylane.

O irmão do homenageado, Artêmio Barreto, também ressaltou a importância do gesto.“Hoje eu vejo o primeiro reconhecimento do poder público. Os amigos sempre reconheceram, a imprensa também, mas agora isso vem de forma institucional. Fico feliz de ver meu irmão sendo lembrado com justiça e respeito”, disse emocionado.

Amigo de longa data de Luiz Antônio, o escritor Paulo Amado relembrou o legado do intelectual. “Conheci Luiz Antônio em 1965. Ele foi um grande sergipano e merece todas as homenagens”, declarou.

O artista Elias Melo, responsável pela escultura inaugurada, falou da emoção de retratar o amigo. “Conheci Luiz Antônio nos anos 80, e foi um prazer enorme trabalhar na obra. Finalizei em cerca de dois meses”, contou.

A programação contou ainda com apresentações culturais do Grupo Parafusos e do artista Pedrinho o Cara, além do descerramento da estátua. O evento foi encerrado com o show da Banda Água Viva, animando o público presente.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA