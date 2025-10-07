Prefeita Emília Corrêa sanciona lei que regulamenta Transporte Complementar

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, e o superintendente de Transportes e Trânsito, Nelson Felipe, convidam os veículos de imprensa para a solenidade de sanção da Lei Complementar que estabelece normas sobre o Serviço de Transporte Complementar Urbano na Zona Sul da capital. Nessa modalidade, estão incluídos os chamados táxis-lotação. O evento será realizado nesta quarta-feira, 8, às 16h, no Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos.

Enviado pelo Executivo e aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o Projeto de Lei Complementar (PLC) tem como objetivo atender às necessidades de deslocamento dos cidadãos de diversos bairros da Zona Sul da cidade. A proposta define critérios que asseguram a continuidade e a qualidade da prestação do serviço, observando requisitos de regularidade, segurança, higiene, conforto e eficiência.

O projeto é resultado de um trabalho técnico desenvolvido pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e de um processo de diálogo com as cooperativas responsáveis pelo serviço. O texto estabelece que o transporte complementar será explorado sob regime de autorização, precedido de chamamento público ou credenciamento, como modalidade alternativa ao transporte coletivo convencional. A SMTT será responsável pela fiscalização e pelo gerenciamento do serviço.

Foto: Ronald Alemida/Secom PMA