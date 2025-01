PREFEITA EMÍLIA CORRÊA VISITA ÁREAS AFETADAS PELAS CHUVAS EM ARACAJU E O CENTRO DE MONITORAMENTO

A Prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, esteve neste domingo (12), visitando os pontos mais atingidos pelas fortes chuvas que acontecem na capital sergipana desde sexta-feira (10).

Acompanhada do vice-prefeito e secretário de Comunicação, Ricardo Marques, e do grupo que compõe o Comitê Operacional criado para monitorar situações de alagamento, inundações e de risco para os aracajuanos, Emília percorreu diversas áreas críticas para acompanhar de perto os impactos causados pelos alagamentos e oferecer apoio às comunidades afetadas.

Logo no início da manhã, a prefeita esteve nos bairros Coqueiral e Porto Dantas, locais onde famílias foram diretamente impactadas pelas inundações, fazendo a entrega de colchões, alimentos, produtos de higiene e outros itens emergenciais para os atingidos.

No Centro da cidade, a prefeita esteve na Rua Itabaianinha, conversando com comerciantes que sofrem com os alagamentos nos períodos de chuvas. Em conversa com os comerciantes da região, Emília ouviu as demandas e reforçou o compromisso de buscar soluções que minimizem os danos causados pelas inundações.

A agenda incluiu ainda uma visita à Avenida Gentil Tavares, onde parte de um canal cedeu devido à intensidade das chuvas. Emília esteve no local acompanhada de técnicos da Emsurb, Emurb e SMTT, e reforçou a necessidade de intervenções urgentes para evitar o agravamento da situação. “É preocupante ver as condições em que este canal se encontra. Já isolamos a área e estamos mobilizando todos os esforços necessários para garantir a segurança da nossa população e a recuperação dessas áreas”, afirmou.

Ao final da agenda, a prefeita se reuniu com o Comitê Operacional para alinhar as ações que serão realizadas nas próximas horas e nos próximos dias. “Estamos trabalhando de forma integrada para que a resposta seja rápida e eficaz, buscando minimizar os danos causados pelas chuvas e oferecer o suporte necessário às famílias afetadas”, declarou a prefeita.

“Nós vamos acompanhar de perto esse trabalho porque entendemos a necessidade de estarmos presente. Então, eu, o vice-prefeito Ricardo Marques, a Emsub, a Emurb, a Defesa Civil, a SMTT, a Assistência Social e a Comunicação estaremos a postos para tentar amenizar os danos. Vamos levar a sério esse trabalho por Aracaju. Estamos começando uma Nova Gestão e vamos trabalhar de maneira alinhada. Isso é muito importante e será um marco da Nova Aracaju”.

A Prefeitura de Aracaju segue com equipes atuando em diversas frentes para monitorar e minimizar os impactos das chuvas, garantindo assistência às famílias e reforçando o compromisso com a proteção da cidade e de seus cidadãos. A cidade está sendo observada pela Central de Monitoramento da SMTT, que acompanha em tempo real as áreas de maior risco e dá suporte para qualquer situação que venha a acontecer. Caso seja necessário, o número de contato é o 199, as equipes continuam em ação.

Foto: PMA