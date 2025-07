PREFEITA EMÍLIA CORRÊA VISITA FEIRA VIVA SERGIPE E ENALTECE IDENTIDADE E EMPREENDEDORISMO SERGIPANO

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, participou neste sábado (19), da Feira Viva Sergipe, promovida pelo Sebrae, e esteve acompanhada de secretários municipais. A gestora percorreu os estandes do evento, que reúne o melhor da cultura, gastronomia e economia criativa sergipana, e destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da identidade e do empreendedorismo local.

A comitiva foi recebida pela superintendente do Sebrae em Sergipe, Priscila Felizola, que guiou a visita pelos espaços da feira, apresentando as produções de artesãos, empreendedores e artistas de diversas regiões do estado. O evento contou com programação cultural, oficinas, gastronomia regional e produtos que refletem a diversidade e a riqueza da sergipanidade.

Encantada com o que presenciou, a prefeita ressaltou que a feira representa mais do que uma oportunidade de renda.

“A Feira Viva Sergipe vai muito além da geração de renda e oportunidades para nossos artesãos e empreendedores. Ela é um espaço de afirmação da nossa identidade, de valorização da sergipanidade em todas as suas formas, no fazer artesanal, no sabor da nossa gastronomia, nas expressões culturais que nos definem como povo. Participar e fortalecer essa feira é também um gesto de afeto pela nossa história, uma forma de manter viva a memória coletiva que nos conecta ao passado e nos projeta com orgulho para o futuro”, afirmou Emília Corrêa.

A superintendente do Sebrae, Priscila Felizola, agradeceu a presença da prefeita e destacou o simbolismo da visita.

“Mais uma noite especial da Viva Sergipe. Hoje tivemos a alegria de receber a prefeita da nossa capital, Emília Corrêa, e toda sua equipe, que vieram prestigiar de perto esse evento que celebra nossa cultura”, declarou.

Além da prefeita, participaram da visita os secretários Dilermando Júnior (Desenvolvimento Econômico e Inovação), Elaine Oliveira (Mulher), Fábio Andrade (Turismo) e Fábio Uchôa (Articulação, Parcerias e Investimentos), além do presidente da Emsurb, Hugo Esoj, e da presidente da Fundat, Melissa Rollemberg.

Foto: Márcio Dantas