Prefeita Emília Corrêa visita obras da Avenida Visconde de Maracaju

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, realizou mais uma vistoria técnica para supervisionar os gastos públicos no município. Na tarde desta quinta-feira, 9, a gestora esteve na obra de restauração viária e macrodrenagem das Avenidas Visconde de Maracaju e Juscelino Kubitschek, que se estende por trechos dos Bairros Santo Antônio, Cidade Nova e Santos Dumont. A intervenção urbanística teve início no ano passado e tem um investimento aproximado de R$ 20 milhões. “É importante checar de perto e saber se as obras estão seguindo o cronograma e o planejamento preestabelecidos. Saber, por exemplo, aqui nesse caso, se o asfalto está na espessura adequada, se a estrutura da ciclovia está certa”, listou Emília.

Combinar desenvolvimento com uma paisagem mais verde foi um dos pedidos firmes da prefeita à equipe técnica, ao presidente da Empresa Municipal de Urbanização de Aracaju (Emurb), Sérgio Guimarães, e à secretária de Meio Ambiente, Emília Golzio, que também estavam presentes durante a vistoria. Emília observou que havia locais com extensos trechos de concreto e poucas árvores. “Aracaju precisa ser mais verde. E nós vamos trabalhar para isso”, afirmou categoricamente. “A gestão anterior simplesmente cimentou tudo. Fizeram poucas aberturas para árvores. Nós queremos arborizar, plantar árvores, plantas, colocar grama”, detalhou Emília.

Representantes do consórcio Novatec, responsável pela execução da obra, estiveram presentes na visita. Emília solicitou à empresa que a obra seja entregue no prazo máximo de 100 dias. “Esse é um prazo que, segundo a nossa equipe técnica, é possível de ser cumprido. A gente deseja que, o quanto antes, toda a população possa usufruir dos benefícios dessa obra”, destacou a prefeita. Na expectativa de amenizar os transtornos naturais da obra, a assistente social Bruna Rafaela, 37 anos, dona de uma açaiteria em frente a um dos trechos de restauração da Avenida de Maracaju, torce para a conclusão antecipada da revitalização.

Segundo Bruna, a poeira é um dos principais problemas que a incomoda. “A todo instante temos que estar passando pano nas mesas. É um desgaste imenso essa repetição de limpeza. Além disso, espero que o problema dos alagamentos da avenida possa ser resolvido, porque essa é outra situação que nos aflige em tempos de chuvas”, explicou Bruna.

A situação dos alagamentos também foi citada pelo aposentado Gileno Tavares, 72 anos. Ele reside no Bairro Santos Dumont há mais de 20 anos e conhece bem o histórico de sofrimento dos moradores durante o inverno. “Até então, essa obra vinha sendo levada a passos de ‘tartaruga’. Mas, com a presença da prefeita aqui hoje, acredito que logo será concluída e, tenho muita esperança, que o problema dos alagamentos será resolvido”, almeja Gileno.

AAN – Foto: Diane