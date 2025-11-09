Prefeita Emília deseja boa prova aos inscritos no Enem e garante transporte gratuito

Neste domingo, 9, acontece o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir das 13h, e a Prefeitura de Aracaju se soma aos esforços para garantir tranquilidade e acesso aos estudantes da capital e da região metropolitana ao transporte público de forma gratuita.

A prefeita de Aracaju e presidente do Consórcio do Transporte Metropolitano, Emília Corrêa, comprometida com o futuro das gerações, deseja boa sorte aos participantes do exame, cujas provas serão aplicadas neste domingo, 9, e no dia 16 de novembro. O incentivo reforça as medidas já asseguradas pelo Consórcio do Transporte Metropolitano (CTM), após solicitação da prefeita Emília, incluindo a gratuidade do transporte coletivo para estudantes da Grande Aracaju nos dias do Enem e o reforço em linhas que atendem a região.

“O Enem é um momento muito importante na trajetória de milhares de jovens e adultos que sonham com o ingresso na universidade e com novas oportunidades de vida. Desejo que cada candidato siga confiante e tranquilo, certo de que todo esforço vale a pena. A Prefeitura de Aracaju está junto, solicitou a gratuidade da passagem nos dias de prova, e o pedido foi acatado pelo Consórcio, para que todos possam chegar aos locais de prova com segurança e esperança renovada”, desejou a chefe do Executivo municipal.

A gratuidade contempla estudantes matriculados em escolas públicas e privadas, além de pessoas que farão o exame como candidatos independentes. Para alunos regularmente matriculados, o valor das passagens de ida e volta foi creditado no cartão Mais Aracaju Escolar.

Já os candidatos não vinculados a instituições de ensino puderam solicitar o benefício presencialmente no posto do AracajuCard, localizado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CEAC) da Rua do Turista, mediante apresentação do comprovante de inscrição no Enem.

Além disso, nos dias de prova, para atender ao aumento previsto no fluxo de passageiros, 12 linhas que compõem o sistema metropolitano receberão reforço operacional, enquanto outras cinco, tradicionalmente ativas apenas em dias úteis, circularão excepcionalmente. São elas:

001 – Augusto Franco/Bugio

002 – Fernando Collor/D.I.A

004 – Santa Maria/Mercado

008 – Porto sul/Bairro Industrial

030 – Marcos Freire III/D.I.A.

031 – Eduardo Gomes/Centro via Desembargador Maynard

050 – Campus/Hospital Universitário

061 – Marcos Freire I e III/Centro

090 – Campus/D.I.A.

200 CIC1 – Circular Indústria e Comércio 01

200 CIC2 – Circular Indústria e Comércio 02

300-1 – Circular Zona Oeste 1 via Des. Maynard

300-2 – Circular Zona Oeste 2 via Lourival Batista

401 – Inácio Barbosa/Unit/D.I.A.

604 – Campus/Mercado via Maranhão

702 – Augusto Franco/Mercado via Beira Mar

720 – Unit/Centro via Jardins

A operação das linhas será executada e monitorada pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju. Segundo o superintendente da pasta, Nelson Felipe, equipes estarão nas ruas para orientar o trânsito e acompanhar o funcionamento do transporte público.

“A SMTT estará nas ruas, a postos, com os agentes de trânsito, e os estudantes terão linhas de ônibus com reforço. Planejem-se e saiam mais cedo de casa. Evitem imprevistos e cheguem nos locais de prova com tranquilidade. Desejo boas provas a todos e muito sucesso nessa etapa tão importante”, destacou.

Foto: Karla Tavares/Secom PMA