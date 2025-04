Prefeita Emília empossa oito novos conselheiros do Conselho do Meio Ambiente

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, deu posse nesta quinta-feira, 10, a oito novos membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente. A cerimônia marcou a primeira reunião do colegiado em sua nova composição e reforçou o compromisso da gestão com a construção de políticas públicas sustentáveis e participativas na capital sergipana. O encontro, que aconteceu no auditório da Prefeitura de Aracaju, foi conduzido pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA) e reuniu representantes de diversos setores da sociedade e do poder público, com o objetivo de deliberar as ações em prol do meio ambiente. Além da secretária da Sema, Emília Golzio, o vice-prefeito e secretário de Comunicação Ricardo Marques e o secretário municipal de Governo, Itamar Bezerra estiveram presentes na solenidade.

Durante a cerimônia, a prefeita Emília Corrêa destacou o simbolismo da posse como mais um marco da atual gestão. “Esse Conselho é mais um marco da nossa gestão. Graças a Deus, já registramos alguns marcos importantes nesse pouco tempo e assim vai ser, para que o meio ambiente que a gente deseja se concretize. Estou muito feliz com o compromisso desta gestão com o meio ambiente. A gente sabe da importância dessa área para a nossa vida. Não existe vida sem meio ambiente equilibrado. Contamos muito com a atuação deste conselho e de todos vocês para tornar Aracaju uma cidade cada vez mais verde”.

A secretária do Meio Ambiente, Emília Golzio destacou a importância do Conselho. “Hoje damos posse a oito novos conselheiros, que se juntam aos membros permanentes nesse trabalho tão importante. Essa é a primeira reunião do novo ciclo e marca a união de diferentes poderes em torno de um objetivo comum: garantir que as ações ambientais em Aracaju sejam justas, sustentáveis e cheguem a toda a população. Vamos deliberar pautas relevantes, sempre com foco na participação, na fiscalização e no cuidado com a nossa cidade.”

Outro ponto de destaque da reunião foi a assinatura do decreto que oficializou a formação do novo Conselho da Reserva Extrativista das Mangabeiras (Resex), que será composto por 14 membros, sendo sete titulares e sete suplentes. De acordo com Emília Golzio, com a posse dos representantes da unidade, será possível atender a demandas históricas relacionadas à Resex.

“Com a posse desses novos membros, nós poderemos suprir demandas históricas da Reserva das Mangabeiras como a ampliação do número de cadeiras no colegiado e a proposta de mudança do nome oficial da reserva para Wilson de Sá, em homenagem ao missionário que teve um papel decisivo na sua criação”, comemorou a secretária.

Para o conselheiro Maurício Abreu Cotrim, que ocupa a cadeira da Fecomércio, a participação de vários entes na composição do Conselho Municipal do Meio Ambiente é uma relação primordial para o bom andamento das discussões. “É muito importante a participação da Fecomércio e também de outros setores com cadeiras dentro do conselho. Nós entendemos que essa relação entre o Poder Público, a sociedade e a iniciativa privada tem que andar de mãos dadas, pensando na questão sustentável, porque a partir do momento que você promove as ações, da mesma forma como a legislação, ela precisa ter um equilíbrio entre sustentabilidade e o investimento do capital. Então, nós entendemos como muito importante a nossa atuação aqui dentro e agradecemos muito a oportunidade de poder participar”.

Após a posse dos novos conselheiros e a formação oficial do Conselho da Resex, a secretária municipal do Meio Ambiente, Emília Golzio, apresentou aos conselheiros um balanço dos seus primeiros 100 dias de gestão, destacando avanços em ações de educação ambiental, reestruturação de programas e fortalecimento do diálogo com comunidades e lideranças locais.

Foto: Ronald Ameida / SECOM PMA