PREFEITA EMÍLIA ENFATIZA IMPORTÂNCIA DO ACOLHIMENTO E DA PROXIMIDADE COM A POPULAÇÃO NO TAMO JUNTO ARACAJU

A manhã deste sábado, 18, foi marcada por mais uma grande ação de cidadania e serviços promovida pela Prefeitura de Aracaju. A terceira edição do Tamo Junto Aracaju reuniu centenas de moradores no Centro Social Urbano (CSU) Professor Gonçalo Rollemberg Leite, no bairro José Conrado de Araújo, que aproveitaram a oportunidade para ter acesso a mais de 100 serviços públicos em um único espaço

Durante toda a manhã, a população contou com atendimentos nas áreas de saúde, assistência social, educação, esporte, cultura e empreendedorismo. A ação integrou serviços de várias secretarias municipais, com destaque para a emissão de documentos, atualização do CadÚnico, vacinação, aferição de pressão e glicemia, atividades recreativas para crianças, orientação jurídica e ações voltadas ao bem-estar.

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, acompanhou de perto a movimentação no CSU e destacou a importância da iniciativa, que busca aproximar a gestão municipal das comunidades. “É cada vez mais gratificante, porque a gente tem visto a necessidade do povo receber esses serviços. São mais de 100 atendimentos da Prefeitura, e tudo isso é feito com o coração, com a alma, sabendo da necessidade das pessoas e querendo encurtar os caminhos para resolver seus problemas. É a terceira edição, e a gente vai estar o tempo todo aprimorando essa ação para cuidar cada vez melhor das pessoas”, afirmou a prefeita.

Durante o evento, Emília também enfatizou a importância do acolhimento e da proximidade com a população. Ao chegar ao local, determinou a reorganização das filas para garantir que ninguém ficasse exposto ao sol ou à chuva. “Desde antes de estar na política, isso sempre me tocou. Eu não me sinto bem em ver o povo esperando em condições desconfortáveis. Quando cheguei e vi que havia gente no sol, pedi que fossem acolhidos dentro do espaço. O povo merece o melhor, em todas as áreas, em todas as secretarias, e é isso que vamos garantir: cuidado, amor e acolhimento de verdade”, completou.

O secretário municipal de Governo, Itamar Bezerra, ressaltou o esforço coletivo das equipes e o planejamento necessário para que cada edição atenda às demandas específicas de cada bairro. “Cada edição tem a sua peculiaridade, porque cada bairro tem a sua história e as suas demandas próprias. E para organizar tudo isso não é fácil, porque são muitas secretarias, muitas cabeças e só um comando. Tivemos várias reuniões de alinhamento para trazer o melhor para essa comunidade. O que a gente quer é ampliar não somente os serviços em si, mas a imagem do Tamo Junto, para que Aracaju veja que a visão da prefeita é um olhar para a cidade como um todo. As próximas edições, em novembro e dezembro, devem ser ainda maiores, com mais serviços, mais participantes e mais secretarias envolvidas”, afirmou Itamar.

Responsável pela coordenação geral da ação, Robert Fraga destacou a estrutura montada especialmente para atender a comunidade do José Conrado de Araújo com eficiência e acolhimento. “Cada serviço e cada detalhe dessa logística foram pensados com foco na qualidade do atendimento à população. Trouxemos uma grande diversidade de atendimentos, criando eixos por áreas; saúde, assistência, segurança, limpeza e urbanização; para oferecer o melhor serviço e recepção. São mais de 100 serviços, entre eles exames, marcação de consultas, vacinação, testes rápidos, cadastros e benefícios sociais, além da presença de órgãos como o Banco do Nordeste e várias secretarias municipais. Toda a estrutura do município está unida aqui para atender da melhor forma os moradores do José Conrado de Araújo”, explicou o coordenador.

A satisfação de quem participou foi o reflexo do sucesso da ação. Moradora da região, Fátima dos Santos aproveitou a manhã para cuidar da saúde e ainda saiu com um presente especial. “Muito importante esse evento. Meu neto tava doente, já passou no médico, já tá medicado, e eu também fiz exame. É muito importante mesmo. Ainda ganhei de brinde uma plantinha que serve de tempero gostoso pra comida. Amei, tomara que tenha mais”, contou animada.

Morador do bairro José Conrado de Araújo, Danilo Ramos também aprovou a iniciativa. Ele levou seu cão, Rabito, para ser vacinado e destacou a importância da oferta de serviços voltados à causa animal. “Vim para vacinar o meu cachorro Rabito, porque fazia tempo que não tinha uma campanha assim. Quando soube, aproveitei logo para trazer. Foi tudo tranquilo, perfeito. Gostei muito dessa iniciativa”, afirmou.

Já Larissa Bonifácio aproveitou a presença da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) no evento para resolver pendências e solicitou o Passe Livre. “Achei bom, porque além da SMTT teve várias outras coisas que eu pude resolver. Graças a Deus, deu tudo certo. Fui atrás do Passe Livre e já saí com o agendamento feito. Como cheguei recentemente na cidade, aproveitei pra resolver tudo de uma vez, sem precisar me deslocar pra outros lugares”, contou satisfeita.

Além dos atendimentos, o público pôde participar de oficinas, apresentações culturais e atividades esportivas organizadas em parceria com as secretarias municipais e instituições parceiras. A animação das crianças e a intensa movimentação no CSU mostraram o sucesso da iniciativa.

O programa já passou pelos bairros Lamarão e Industrial e vai seguir levando cidadania e acolhimento a outros bairros nas próximas edições.

Sobre o Tamo Junto Aracaju

Criado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal de Governo (Segov), o projeto tem o objetivo de aproximar os serviços públicos da população, descentralizando atendimentos e fortalecendo o vínculo entre gestão e comunidade. Realizado mensalmente, o Tamo Junto Aracaju reúne diversas secretarias e órgãos municipais, como Saúde (SMS), Assistência Social (Semasc), Educação (Semed), Meio Ambiente (Sema), Esporte e Juventude (Sejesp), Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), entre outros, visando oferecer ações de saúde, cidadania, cultura, esporte, empregabilidade e bem-estar. A iniciativa busca promover inclusão social e garantir o acesso da população aos direitos e serviços da Prefeitura de forma prática e eficiente.

Foto: Karla Tavares – SECOM PMA