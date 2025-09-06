Prefeita Emília entrega obras de paviementação e esgotamento no Soledade

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, inaugurou nesta sexta-feira, 5, as obras de infraestrutura realizadas nos loteamentos Porto do Gringo e Monte Belo, localizados no bairro Soledade, zona Norte de Aracaju. As obras foram executadas pela Prefeitura, por meio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) e tiveram um investimento de R$ 10,9 milhões que vai beneficiar diretamente os moradores da região. O projeto contemplou aproximadamente 2,5 km de vias, com serviços de pavimentação, drenagem, implantação de rede de esgotamento sanitário e melhoria da acessibilidade. Entre as ruas contempladas estão a Rua Porto do Gringo, Rua dos Viveiros, Travessas A e C, além de outras vias internas dos dois loteamentos.

Durante a solenidade, a prefeita destacou o compromisso da gestão com entregas concretas para a população. “Hoje, o Porto do Gringo e o Monte Belo estão recebendo dignidade, com pavimentação, esgotamento sanitário e mobilidade. É isso que a comunidade merece. O povo está cansado de promessas, quer resultado, e é isso que temos feito. Ainda em setembro vamos entregar a nova creche, que já está praticamente pronta”, afirmou Emília Corrêa.

A vice-presidente da Emurb, Fabíola Medeiros, também ressaltou a importância da intervenção. “São obras de extrema relevância para a comunidade, que garantem infraestrutura completa: ruas pavimentadas, sistema de drenagem e rede de esgotamento. Além disso, implantamos duas estações elevatórias para que os moradores tivessem mais sustentabilidade e dignidade. É um investimento de quase R$ 11 milhões que transforma a vida da população do Soledade”, disse.

Moradora do Monte Belo há mais de 20 anos, Rosivania Xavier celebrou a transformação do bairro. “Hoje estamos realizando um sonho. Antes era só lama, os carros nem conseguiam entrar nas garagens. Agora, ver nossas ruas pavimentadas e organizadas é uma mudança maravilhosa. Só tenho a agradecer a Deus e à prefeita Emília por essa conquista”, declarou emocionada.

Já Simônica Santos, que vive há sete anos na comunidade, destacou a diferença no dia a dia da família. “Quando cheguei, era só lama e piçarra. Eu tinha minha bebê e era muito difícil até para sair de casa. Hoje temos a rua calçada, sinalizada, com faixa de pedestre. É gratificante, só tenho a agradecer”, contou.

O vice-presidente da Associação de Moradores do Soledade, José Vicente, também comemorou a entrega. “Essa é uma conquista aguardada há mais de quatro décadas pela comunidade do Monte Belo e Porto do Gringo. Foram muitos anos de sofrimento, principalmente no período de chuvas, quando até ambulâncias tinham dificuldade de entrar no loteamento. Hoje vemos dignidade chegando às pessoas, e isso é motivo de muita felicidade e emoção para todos nós”, afirmou.

Francielly Martins, moradora do Monte Belo há oito anos, relembrou as dificuldades que enfrentava. “Quando chovia, os carros atolavam e muitos moradores preferiam deixar o transporte na garagem para não ter prejuízo. Até meu marido pensou em vender o carro porque era impossível sair nos dias de lama. As crianças iam limpas para a escola e voltavam com o uniforme todo sujo. Hoje a realidade é outra: temos ruas pavimentadas e qualidade de vida”, disse aliviada.

A comerciante e moradora do loteamento, Ione Alves, destacou os impactos positivos também no comércio local. “Essa infraestrutura trouxe muitos benefícios, tirando a lama que era um transtorno para moradores e comerciantes. No meu comércio era ainda pior, porque a lama se acumulava em frente. Quando a obra começou, ninguém acreditava que ia terminar, mas graças a Deus e à prefeita conseguimos ver tudo pronto. O benefício não foi só para Porto do Gringo e Monte Belo, mas para toda a comunidade do Soledade”, afirmou.

O evento contou ainda com a presença do vice-prefeito e secretário municipal da Comunicação Social Ricardo Marques, dos vereadores Soneca e Marcel Azevedo, além de secretários e gestores municipais: Paulo Corrêa (Cultura), Thyago Silva (Planejamento, Orçamento e Gestão), Sérgio Guimarães (Infraestrutura), Sidney Tiago (Fazenda), Elaine Oliveira (Políticas para as Mulheres), Edna Amorim (Educação), Simone Valadares (Assistência Social), Fábio Uchôa (Articulação, Parcerias e Investimentos), bem como Valéria Bispo (Defesa Civil), Ricardo Silva comandante da Guarda Municipal e Hector Coronatto, presidente do Consórcio Metropolitano.

Foto: Karla Tavares – SECOM PMA