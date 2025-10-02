Prefeita Emília entrega obras de requalificação da Praça Frei Miguel Serafini no bairro América

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, entregou nesta quarta-feira, 1º, a obra de requalificação da Praça Frei Miguel Serafini, mais conhecida como Praça dos Capuchinhos, em frente ao Santuário São Judas Tadeu, no bairro América. Com investimento de mais de R$ 2 milhões, a Prefeitura de Aracaju urbanizou os 9.990,34 m² da praça e trouxe uma série de melhorias de infraestrutura.

Durante a entrega, a prefeita destacou a emoção de compartilhar o momento com a comunidade. “Hoje entregamos aquilo que é de direito da população, um espaço digno, bonito e cheio de vida. Vi o sorriso nos rostos das pessoas e senti a alegria de cada morador em receber essa praça tão completa, que reúne história da fé, a marca dos nossos artistas e espaços para lazer, cultura e esporte”, afirmou Emília.

Ela também fez um apelo aos moradores para que cuidem do novo espaço. “Agora a praça pertence de fato à comunidade. Por isso, eu peço de coração que vocês cuidem dela como cuidam da própria casa. Aracaju é a nossa casa, e esse espaço precisa ser preservado com carinho e respeito. Esta praça é de vocês, é da comunidade, é de Aracaju, e juntos vamos mantê-la viva e bonita”, completou a prefeita.

O frei Mário Sérgio, representante da paróquia, destacou a importância da obra para a comunidade. “Desde a década de 1950, quando os frades passaram por aqui, este espaço sempre foi pensado como um lugar de encontro, convivência e evangelização, para além da religião. Por isso, a comunidade aguardava com ansiedade pela requalificação da praça, que também é palco de momentos importantes, como a encenação da Paixão de Cristo. Queremos que todos vivam e cuidem deste espaço, que é patrimônio de todos nós, fruto do esforço da comunidade, e agradecemos à prefeita Emília Corrêa pelo empenho e pelo olhar atento, que valorizou a história e a fé presentes nesta praça, honrando a memória do Frei Miguel e incentivando que o espaço seja preservado com muito amor.”

Além da infraestrutura, a prefeitura também incentivou a valorização artística do espaço, que passou a contar com áreas “instagramáveis” e painéis de grafite. O artista Korea JPZ assinou a pintura da escadaria de acesso ao Santuário, retratando a mão de Deus em gesto de acolhimento. Já o grafiteiro sergipano André Chagas produziu murais que exaltam a fé da comunidade e a identidade cultural de Aracaju.

O grafiteiro André Chagas comentou a alegria em fazer parte deste projeto. “Fiquei muito feliz em ser convidado pela Prefeitura para retratar a representatividade da comunidade nesta praça. Para mim, é uma oportunidade de trabalhar com arte nos espaços públicos, trazendo uma linguagem moderna e urbana, como o grafite, que dialoga com a história do local e com a própria identidade da cidade. O Capuchinho é um espaço que carrega mais de 40 anos de história, e agora ganhou uma nova perspectiva, mostrando a união entre tradição e modernidade através da arte, dos novos espaços de convivência e das áreas ‘instagramáveis’. É gratificante poder contribuir para esse novo olhar da gestão sobre Aracaju e para a valorização da praça como espaço de todos.”

O artista Korea JPZ reconheceu a iniciativa da prefeitura em valorizar o grafite. “Para mim, e para muitos artistas de grafite, estar presente em espaços públicos é sempre uma oportunidade de levar arte e sentimentos para a comunidade. Cada obra não transmite apenas estética, mas também emoção: o sentimento do artista no dia a dia e a mensagem que a arte quer comunicar. Aqui, na Praça Frei Miguel Serafini, é gratificante poder entregar uma obra que resgata a história do local e transmite o amor de Deus para todos, levando uma mensagem positiva e de acolhimento para a comunidade.”

O repórter Igor David Elesbão disse que hoje é um dia de festa para os moradores do bairro América. “Hoje é um dia de festa para a comunidade, não só do bairro América, mas também dos bairros vizinhos, como Novo Paraíso e Tiradentes. A Praça Frei Miguel Serafini, conhecida como Praça dos Capuchinhos, era muito esperada pela população. Infelizmente, gestões anteriores não conseguiram realizá-la, e o espaço era marcado pela solidão e até pela criminalidade. Hoje, vemos a comunidade feliz e alegre, com um espaço de recreação para crianças, lazer e esporte para os jovens, cores e vida por toda parte. Agradecemos à gestão da prefeita Emília Corrêa por proporcionar este momento de alegria e felicidade e reforçamos o apelo para que todos se unam e cuidem deste espaço que é de todos nós.”

A moradora Maria Amália de Souza disse que há muito tempo esperava por essa obra. “Era o que a gente esperava para toda a vida. Moramos aqui há mais de 35 anos e sempre sonhamos com essa reforma, que se mostrou de grande utilidade não só para a população do bairro América, mas também para quem vem para Aracaju, transformando a praça em um ponto turístico. Agora, com essa beleza entregue, o santuário e a comunidade têm um espaço preservado, pensado para crianças, idosos e famílias aproveitarem ao ar livre, brincar e se sentir bem. Só temos a agradecer à prefeita Emília Corrêa por esse papel tão lindo que ela realizou aqui.”

A moradora Idaiane Santana também comemorou a revitalização: “Eu moro aqui desde os 3 anos de idade e, agora, com 34 anos, ver essa reforma foi maravilhoso. A praça estava abandonada e a população precisava muito dessa revitalização. Ficou muito bem-feita, e agora posso trazer meus filhos para brincar, aproveitar o espaço ao ar livre e conviver com a comunidade de forma segura e alegre.”

A obra

Dentre as melhorias realizadas pela Prefeitura de Aracaju estão parque infantil temático com brinquedos inclusivos; campo de futebol com drenagem, alambrado e grama natural; anfiteatro e arquibancada requalificados; escadarias com recursos de acessibilidade; 12 equipamentos de ginástica ao ar livre; passeios acessíveis com piso tátil e rampas; pavimentação em concreto pigmentado e intertravado; além da modernização da iluminação pública, novos bancos, lixeiras, sinalização e paisagismo com espécies nativas.

O diretor de obras da Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb), Walter Castro, destacou os desafios encontrados para a realização da obra. “Quando iniciamos a gestão da prefeita Emília Corrêa, pegamos este projeto e identificamos que faltava a chamada ‘cereja do bolo’. Esta praça recebe muitos turistas por causa da igreja, e percebemos que era preciso melhorar a conectividade com o Santuário, criar mais áreas verdes e tornar o espaço ainda mais acolhedor. Trabalhamos com a equipe de arquitetura da EMURB para acrescentar elementos artísticos, ampliar o paisagismo, reduzir o concreto e plantar mais árvores, além de melhorar os parques, a concha acústica e a acessibilidade, incluindo uma nova rampa de ligação à igreja. Hoje entregamos esta praça completamente requalificada, com investimento de mais de R$ 2 milhões, e é gratificante ver a população aproveitando este espaço, que combina lazer, cultura, esporte e fé.”

