Prefeita Emília garante pagamento de salários atrasados de médicos

A prefeita Emília Corrêa recebeu nesta terça-feira, 4, a diretoria do Sindicato dos Médicos de Sergipe (Sindimed/SE), que reivindica o pagamento dos salários atrasados dos médicos que atuam como pessoa jurídica na rede de saúde do município. Desde novembro de 2024, na então gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, os profissionais estão sem receber os devidos rendimentos. A secretária Municipal de Saúde, Débora Leite, participou do encontro.

Suscetível à situação, a prefeita garantiu o pagamento dos salários atrasados nesta quinta-feira, 6. “Os médicos, assim como qualquer outro trabalhador, merecem receber os salários em dia. É um direito garantido que deve ser respeitado e garantido. Desde que tomamos conhecimento dos atrasos, colocamos como prioridade a liquidação dessa dívida deixada pela gestão passada”, disse Emília.

O posicionamento da prefeita e a disposição para ouvir a categoria coloca fim não só a dívida salarial de parte da classe, como também encerra um período de 8 anos de silêncio entre a gestão municipal e o sindicato, é o que afirma Helton Silva Monteiro, presidente do Sindimed/SE. “Não tínhamos espaço para conversa nas gestões anteriores. Então, este é um momento importante, de abertura de uma comunicação. É como a prefeita disse, haverá momentos de divergência, mas com diálogo, sempre chegaremos ao consenso”, destacou.

Concurso Público

Além de ouvir outras demandas do sindicato, sobretudo a questão salarial, a prefeita Emília Corrêa anunciou que o município irá realizar concurso público para a efetivação de mais médicos e de outros profissionais de saúde. “Ficamos muito felizes com essa notícia que valoriza a categoria e que beneficiará toda a sociedade”, disse Helton. “A secretaria de Saúde já tinha tido outros encontros com o Sindimed e, aqui, concluímos mais uma conversa bastante produtiva. Ressaltamos que, assim como recomenda a prefeita Emília, estamos de portas abertas para ouvir todas as categorias”, conclui Débora Leite.

Texto e foto SMS